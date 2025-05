Rennsport oficjalnie zadebiutuje na konsolach. Premiera jeszcze w tym roku

Symulator wyścigowy Rennsport, dotychczas dostępny wyłącznie na PC, oficjalnie zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podczas wydarzenia BigBen Week wydawca Nacon potwierdził, że gra trafi na nowe platformy jeszcze w tym roku.

Rennsport oficjalnie trafi na konsole

Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, wiemy jedynie, że stanie się to we wrześniu, wersja konsolowa ma zadebiutować równocześnie z pełną wersją 1.0 na PC. Nad konsolową edycją Rennsport pracuje Competition Company we współpracy z polskim studiem Teyon, znanym między innymi z gier Monster Truck Championship, Terminator: Resistance i RoboCop: Rogue City.