Rennsport kończy współpracę wydawniczą z Nacon. Co dalej z symulatorem wyścigów?

Po wyjściu z wczesnego dostępu na PC w ubiegłym roku, Rennsport było publikowane przez swoich właścicieli i twórców, studio Competition Company. W przypadku wersji konsolowych na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, zawarto jednak umowę z Nacon. Teraz, jak poinformował zespół Rennsport, porozumienie zostało zakończone 20 lutego 2026 roku za obopólną zgodą.

Rennsport kończy współpracę z Nacon

Od teraz Rennsport będzie samodzielnie wydawać swoją produkcję również na konsolach. Jak podkreśla zespół, gra pozostanie w sprzedaży w trakcie procesu zmiany wydawcy, choć wymaga to dodatkowych działań organizacyjnych i technicznych. Pełną kontrolę nad projektem studio przejmie z końcem marca. Rzecznik prasowy Rennsport przekazał w krótkim oświadczeniu: