Rennsport kończy współpracę wydawniczą z Nacon. Co dalej z symulatorem wyścigów?

Umowa wydawnicza pomiędzy twórcami Rennsport, a francuskim wydawcą Nacon została oficjalnie rozwiązana.
Po wyjściu z wczesnego dostępu na PC w ubiegłym roku, Rennsport było publikowane przez swoich właścicieli i twórców, studio Competition Company. W przypadku wersji konsolowych na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, zawarto jednak umowę z Nacon. Teraz, jak poinformował zespół Rennsport, porozumienie zostało zakończone 20 lutego 2026 roku za obopólną zgodą.
Rennsport kończy współpracę z Nacon
Od teraz Rennsport będzie samodzielnie wydawać swoją produkcję również na konsolach. Jak podkreśla zespół, gra pozostanie w sprzedaży w trakcie procesu zmiany wydawcy, choć wymaga to dodatkowych działań organizacyjnych i technicznych. Pełną kontrolę nad projektem studio przejmie z końcem marca. Rzecznik prasowy Rennsport przekazał w krótkim oświadczeniu:
Składamy szczere podziękowania zespołowi Nacon za ciężką pracę i współpracę w ciągu ostatniego roku. Będziemy nadal analizować harmonogram, aby zapewnić płynne przejście. O wszelkich aktualizacjach poinformujemy tak szybko, jak to możliwe.
Nie jest jasne, czy na tym etapie Rennsport oczekuje jeszcze jakichkolwiek należności od Nacon. Przypomnijmy, że 25 lutego 2026 roku wydawca został objęty postępowaniem upadłościowym.Kryzys finansowy ma związek z niewypłaceniem części zadłużenia w wysokości 43 milionów euro przez spółkę matkę Nacon, czyli Bigben Interactive. Banki odmówiły udzielenia niezbędnego finansowania, a handel akcjami firmy na giełdzie w Paryżu został tymczasowo zawieszony.
W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała, że jej dostępne aktywa nie pozwalają na pokrycie wymagalnych zobowiązań oraz że analizuje wszystkie możliwe rozwiązania w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania działalności w jak najlepszych warunkach, ochrony pracowników i miejsc pracy, a także renegocjacji zobowiązań z wierzycielami. Według ustaleń serwisu Traxion, plany Rennsport na najbliższy rok pozostają bez zmian, a jedyną istotną różnicą będzie przejęcie samodzielnego wydawania gry na konsolach.Przy okazji przypominamy, że Rennsport raczej nie będzie miało łatwo dotrzeć do graczy, gdyż w dniu premiery symulator miał naprawdę sporo problemów.
