Rennsport kończy współpracę wydawniczą z Nacon. Co dalej z symulatorem wyścigów?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/28 13:00
0
0

Umowa wydawnicza pomiędzy twórcami Rennsport, a francuskim wydawcą Nacon została oficjalnie rozwiązana.

Po wyjściu z wczesnego dostępu na PC w ubiegłym roku, Rennsport było publikowane przez swoich właścicieli i twórców, studio Competition Company. W przypadku wersji konsolowych na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, zawarto jednak umowę z Nacon. Teraz, jak poinformował zespół Rennsport, porozumienie zostało zakończone 20 lutego 2026 roku za obopólną zgodą.

Rennsport
Rennsport

Rennsport kończy współpracę z Nacon

Od teraz Rennsport będzie samodzielnie wydawać swoją produkcję również na konsolach. Jak podkreśla zespół, gra pozostanie w sprzedaży w trakcie procesu zmiany wydawcy, choć wymaga to dodatkowych działań organizacyjnych i technicznych. Pełną kontrolę nad projektem studio przejmie z końcem marca. Rzecznik prasowy Rennsport przekazał w krótkim oświadczeniu:

Składamy szczere podziękowania zespołowi Nacon za ciężką pracę i współpracę w ciągu ostatniego roku. Będziemy nadal analizować harmonogram, aby zapewnić płynne przejście. O wszelkich aktualizacjach poinformujemy tak szybko, jak to możliwe.

GramTV przedstawia:

Nie jest jasne, czy na tym etapie Rennsport oczekuje jeszcze jakichkolwiek należności od Nacon. Przypomnijmy, że 25 lutego 2026 roku wydawca został objęty postępowaniem upadłościowym. Kryzys finansowy ma związek z niewypłaceniem części zadłużenia w wysokości 43 milionów euro przez spółkę matkę Nacon, czyli Bigben Interactive. Banki odmówiły udzielenia niezbędnego finansowania, a handel akcjami firmy na giełdzie w Paryżu został tymczasowo zawieszony.

W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała, że jej dostępne aktywa nie pozwalają na pokrycie wymagalnych zobowiązań oraz że analizuje wszystkie możliwe rozwiązania w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania działalności w jak najlepszych warunkach, ochrony pracowników i miejsc pracy, a także renegocjacji zobowiązań z wierzycielami. Według ustaleń serwisu Traxion, plany Rennsport na najbliższy rok pozostają bez zmian, a jedyną istotną różnicą będzie przejęcie samodzielnego wydawania gry na konsolach. Przy okazji przypominamy, że Rennsport raczej nie będzie miało łatwo dotrzeć do graczy, gdyż w dniu premiery symulator miał naprawdę sporo problemów.

Źródło:https://traxion.gg/rennsport-and-nacon-publishing-deal-terminated/

News
wyścigi
symulator
samochody
wydawca
Symulatory
Wyścigowe
Nacon
Simracing
Rennsport
symulator samochodowy
samochodówki
wyścigi samochodowe
koniec współpracy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

