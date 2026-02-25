Max Verstappen krytykuje obecną Formułę 1. To jego najmniej lubiana era

Czy mimo krytyki wobec obecnych przepisów w F1, Max Verstappen zdoła nawiązać walkę o mistrzostwo?
Max Verstappen ponownie skrytykował nowe przepisy techniczne Formuły 1, które wejdą w życie w sezonie 2026. Czterokrotny mistrz świata nie ukrywa, że obecny kierunek zmian jest jego najmniej ulubioną erą w królowej motorsportu.
Max Verstappen krytykuje obecne F1
W ostatnich tygodniach kierowca Red Bull Racing wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o nowych regulacjach, twierdząc, że bolidy są mało przyjemne w prowadzeniu i przypominają Formułę E na sterydach. Podczas występu w podcaście Up to Speed, Verstappen rozwinął swoją opinię na temat nowych konstrukcji:
Samochód ma mniejszą przyczepność. Przyspiesza dużo szybciej na wyjściu z zakrętu. Cały układ auta jest zupełnie inny. Opony są inne, więc sposób, w jaki trzeba pokonywać zakręty, też jest bardzo różny, bo przyczepność generowana jest w inny sposób, mniej przez podłogę. Prawdopodobnie ślizgasz się trochę bardziej, a jednocześnie masz więcej mocy na wyjściu z zakrętu. Przy mniejszej przyczepności trudniej to kontrolować.
Holender podkreślił, że szczególnie w wolnych zakrętach kierowcy muszą dłużej czekać, zanim będą mogli wcisnąć gaz do oporu. Jego zdaniem zmiana jest znacznie większa niż w poprzednich latach, gdy nowe samochody naturalnie stanowiły ewolucję poprzednich konstrukcji:
Wcześniej wracałeś do auta w testach przedsezonowych i wszystko było jak pamięć mięśniowa, po prostu lepszy samochód niż rok wcześniej. Teraz naprawdę trzeba przemyśleć styl jazdy i podejście.
Verstappen przyznał, że określiłby sezon 2026 jako swoją najmniej ulubioną erę, a kluczowym słowem opisującym nadchodzący rok jest dla niego “zarządzanie”. Mimo ostrych słów Verstappen zapewnia, że da z siebie wszystko w sezonie 2026. Nowy bolid Red Bulla będzie napędzany pierwszą w historii zespołu jednostką napędową opracowaną w całości we własnym zakresie:
Kiedy zaczyna się rywalizacja, zawsze robisz wszystko najlepiej, jak potrafisz, bo dla wszystkich jest tak samo. Są jednak rzeczy bardziej lub mniej przyjemne. Dla mnie to nie jest zbyt przyjemne. To po prostu nie jest czysta Formuła 1.
Jednocześnie Holender pochwalił pracę zespołu nad nową jednostką napędową:
To niesamowite widzieć, jak ci ludzie zaczęli od zera i stworzyli działający silnik. Nie mamy żadnych problemów. Czy jest wystarczająco szybki? Nie mam pojęcia, musimy poczekać.
Verstappen nie jest odosobniony w swoich opiniach. Negatywnie o nowych przepisach wypowiadali się również inni mistrzowie świata tacy jak Lewis Hamilton oraz Fernando Alonso, a także czołowy kierowca młodszego pokolenia, Lando Norris. Sezon 2026 zapowiada się więc jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów w najnowszej historii Formuły 1, zarówno pod względem technologicznym, jak i sportowym.
