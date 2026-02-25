Max Verstappen krytykuje obecną Formułę 1. To jego najmniej lubiana era

W ostatnich tygodniach kierowca Red Bull Racing wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o nowych regulacjach, twierdząc, że bolidy są mało przyjemne w prowadzeniu i przypominają Formułę E na sterydach. Podczas występu w podcaście Up to Speed, Verstappen rozwinął swoją opinię na temat nowych konstrukcji:

Max Verstappen ponownie skrytykował nowe przepisy techniczne Formuły 1, które wejdą w życie w sezonie 2026. Czterokrotny mistrz świata nie ukrywa, że obecny kierunek zmian jest jego najmniej ulubioną erą w królowej motorsportu.

Samochód ma mniejszą przyczepność. Przyspiesza dużo szybciej na wyjściu z zakrętu. Cały układ auta jest zupełnie inny. Opony są inne, więc sposób, w jaki trzeba pokonywać zakręty, też jest bardzo różny, bo przyczepność generowana jest w inny sposób, mniej przez podłogę. Prawdopodobnie ślizgasz się trochę bardziej, a jednocześnie masz więcej mocy na wyjściu z zakrętu. Przy mniejszej przyczepności trudniej to kontrolować.

Holender podkreślił, że szczególnie w wolnych zakrętach kierowcy muszą dłużej czekać, zanim będą mogli wcisnąć gaz do oporu. Jego zdaniem zmiana jest znacznie większa niż w poprzednich latach, gdy nowe samochody naturalnie stanowiły ewolucję poprzednich konstrukcji:

Wcześniej wracałeś do auta w testach przedsezonowych i wszystko było jak pamięć mięśniowa, po prostu lepszy samochód niż rok wcześniej. Teraz naprawdę trzeba przemyśleć styl jazdy i podejście.

Verstappen przyznał, że określiłby sezon 2026 jako swoją najmniej ulubioną erę, a kluczowym słowem opisującym nadchodzący rok jest dla niego “zarządzanie”. Mimo ostrych słów Verstappen zapewnia, że da z siebie wszystko w sezonie 2026. Nowy bolid Red Bulla będzie napędzany pierwszą w historii zespołu jednostką napędową opracowaną w całości we własnym zakresie: