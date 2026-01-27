Zaloguj się lub Zarejestruj

Control Resonant ma jasno wyznaczony termin premiery. „Wszystko inne to spekulacje”

Mikołaj Ciesielski
2026/01/27 16:35
Remedy Entertainment komentuje ostatnie doniesienia na temat premiery kontynuacji Control.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Control Resonant może zadebiutować szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać. Niewykluczone jednak, że radość fanów była nieco przedwczesna. Remedy Entertainment postanowiło bowiem odnieść się do ostatnich spekulacji dotyczących terminu premiery kontynuacji Control.

Control Resonant
Control Resonant

Twórcy Control Resonant odnoszą się do spekulacji na temat terminu premiery

W ostatnim raporcie dla inwestorów ujawniono, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku pod koniec II. kwartału 2026 roku. W trakcie The Game Awards 2025 podano natomiast jedynie rok premiery. Wygląda na to, że fani produkcji Remedy Entertainment – przynajmniej na ten moment – powinni przywiązywać większą uwagę do oficjalnego zakomunikowanego terminu debiutu.

Remedy poinformowało jedynie, że premiera Control Resonant odbędzie się w 2026 roku. Wszystko inne to spekulacje – podkreślił Thomas Puha ze studia Remedy Entertainment.

W Control Resonant gracze wcielą się w Dylana Fadena, który próbuje opanować swoje nadprzyrodzone moce. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą przemierzać „współczesny, ale zniszczony przez zjawiska paranormalne” Manhattan, a jednym z głównych celów będzie odnalezienie Jesse – siostry głównego bohatera i protagonistki pierwszej części. W nadchodzącej produkcji Remedy Entertainment nie zabraknie systemu rozwoju postaci, a odblokowywane umiejętności pozwolą znaleźć własny, ulubiony styl rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja Control ma być „największą i najbardziej ambitną grą” w historii Remedy Entertainment. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Słyszeliście o nowym połączeniu Quantum Break z Resident Evil 2? – recenzja Control.

Źródło:https://gamingbolt.com/control-resonants-release-date-is-just-speculation-says-communications-director

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

