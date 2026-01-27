Control Resonant ma jasno wyznaczony termin premiery. „Wszystko inne to spekulacje”

Twórcy Control Resonant odnoszą się do spekulacji na temat terminu premiery
W ostatnim raporcie dla inwestorów ujawniono, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku pod koniec II. kwartału 2026 roku. W trakcie The Game Awards 2025 podano natomiast jedynie rok premiery. Wygląda na to, że fani produkcji Remedy Entertainment – przynajmniej na ten moment – powinni przywiązywać większą uwagę do oficjalnego zakomunikowanego terminu debiutu.
Remedy poinformowało jedynie, że premiera Control Resonant odbędzie się w 2026 roku. Wszystko inne to spekulacje – podkreślił Thomas Puha ze studia Remedy Entertainment.
W Control Resonant gracze wcielą się w Dylana Fadena, który próbuje opanować swoje nadprzyrodzone moce. W trakcie rozgrywki użytkownicy będą przemierzać „współczesny, ale zniszczony przez zjawiska paranormalne” Manhattan, a jednym z głównych celów będzie odnalezienie Jesse – siostry głównego bohatera i protagonistki pierwszej części. W nadchodzącej produkcji Remedy Entertainment nie zabraknie systemu rozwoju postaci, a odblokowywane umiejętności pozwolą znaleźć własny, ulubiony styl rozgrywki.
