Control Resonant ma jasno wyznaczony termin premiery. „Wszystko inne to spekulacje”

Kilka dni temu informowaliśmy, że Control Resonant może zadebiutować szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać. Niewykluczone jednak, że radość fanów była nieco przedwczesna. Remedy Entertainment postanowiło bowiem odnieść się do ostatnich spekulacji dotyczących terminu premiery kontynuacji Control.

Twórcy Control Resonant odnoszą się do spekulacji na temat terminu premiery

W ostatnim raporcie dla inwestorów ujawniono, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku pod koniec II. kwartału 2026 roku. W trakcie The Game Awards 2025 podano natomiast jedynie rok premiery. Wygląda na to, że fani produkcji Remedy Entertainment – przynajmniej na ten moment – powinni przywiązywać większą uwagę do oficjalnego zakomunikowanego terminu debiutu.