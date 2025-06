Rematch z kolejnym, świetnym wynikiem. Piłkarska gra cieszy się ogromną popularnością

Ta piłkarska gra wieloosobowa, która stawia na umiejętności gracza, sprzedała ponad milion egzemplarzy w ciągu pięciu dni. Sukces gry był widoczny już w dniu debiutu. Jak wspomnieliśmy powyżej, w pierwsze 24 godziny od premiery Rematch przyciągnął milion unikalnych graczy.

Oficjalne ogłoszenie dewelopera, Sloclap, potwierdziło nie tylko sprzedaż ponad miliona kopii, ale także to, że tytuł ten przekroczył liczbę 3 milionów użytkowników na wszystkich dostępnych platformach, w tym na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji. – czytamy w opisie gry.