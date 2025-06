Rematch już dostępne. Jakie oceny zbiera piłkarski tytuł od graczy?

Według sporej części użytkowników Steama Rematch jest grą przyjemną, wciągającą i satysfakcjonującą. Wiele osób wskazuje, że w grze czuć klimat Rocket League, zaznaczając również, że ma spory potencjał. Jeśli chodzi o te mniej przychylne opinie – głównie dotyczą one wszelkich bugów i problemów technicznych. Pojawiają się głosy, że produkcja często crashuje, a serwery nie wytrzymują napływu zainteresowanych. W momencie pisania tego tekstu 78% z ponad 4,5 tysiąca opinii jest jednak pozytywnych.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji.