Rematch tuż przed premierą. Otwarte testy beta przyciągnęły masę graczy

Osiągnięty wynik na Steamie pozwala sądzić, że Rematch ma potencjał, aby zaznaczyć swoją obecność na rynku. Miniony test beta był ostatnią szansą dla graczy, aby bezpłatnie wypróbować grę przed jej oficjalnym wydaniem.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji. – brzmi opis gry.