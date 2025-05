Legenda futbolu wkracza do gry. Ronaldinho ambasadorem nowego piłkarskiego tytułu

Ujawniono bowiem, że ambasadorem gry Rematch został sam Ronaldinho Gaúcho, powszechnie znany po prostu jako Ronaldinho. Ta ikona światowego futbolu użyczy swojego wizerunku i dołączy do grona zawodników dostępnych w grze. Wraz z informacją o ambasadorze, potwierdzono też obecność kolejnych postaci ze świata piłki nożnej w grze.

Gracze będą mogli spotkać na wirtualnym boisku gwiazdy reprezentujące takie kluby jak Manchester United i FC Barcelona. Ujawniono już konkretne nazwiska: do Rematch dołączą bramkarz FC Barcelona Marc Ter Stegen oraz Kobbie Mainoo z Manchester United. Deweloperzy ze Sloclap zaprezentowali również specjalny materiał wideo towarzyszący ogłoszeniu o Ronaldinho.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji. – brzmi opis gry.