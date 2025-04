Piłkarska gra od twórców Sifu przyciąga tłumy. Świetny wynik Rematch podczas otwartej bety

Warto przy okazji wspomnieć, że Rematch jest grą dedykowaną rozgrywce wieloosobowej. Każdy gracz kontroluje jednego zawodnika na boisku. Tytuł oferuje również uproszczone zasady, eliminując spalone czy faule.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji. – brzmi opis gry.