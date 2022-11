Remake Prince of Persia: The Sands of Time wciąż powstaje – zapewnia Ubisoft

Na początku czerwca Ubisoft poinformował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom remake Prince of Persia: The Sands of Time nie zadebiutuje w bieżącym roku fiskalnym, który kończy się 31 marca 2023 roku. Nieco wcześniej dowiedzieliśmy się natomiast, że projekt został przekazany w ręce deweloperów z zespołu Ubisoft Montreal. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat odświeżonej wersji Piasków Czasu. Francuski deweloper postanowił jednak uspokoić zaniepokojonych graczy.

Remake Prince of Persia: The Sands of Time nie został anulowany

Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawiła się sekcja FAQ związana z remakiem Prince of Persia: The Sands of Time. We wspomnianym miejscu firma podkreśliła, że produkcja nie została anulowana, a całość rozwijana jest obecnie przez wymieniony wyżej zespół Ubisoft Montreal. Francuski deweloper podkreślił również, że produkcja nie otrzymała konkretnej daty premiery, dlatego też złożone przez graczy zamówienia przedpremierowe zostały anulowane.



Ubisoft ujawnił również, czy w przyszłości zamierza przygotować odświeżone wersje pozostałych odsłon serii Prince of Persia. Niestety francuska firma nie ma dobrych wieści dla miłośników marki. Wydawca poinformował bowiem, że obecnie nie ma „żadnych planów” na stworzenie remake’ów innych gier ze wspomnianego cyklu.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Prince of Persia: The Sands of Time Remake zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Na PlayStation 5 i Xbox Series X/S tytuł ma działać w ramach wstecznej kompatybilności.