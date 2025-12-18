Zaloguj się lub Zarejestruj

Było ich siedmiu i byli wspaniali. Klasyczny western będzie teraz serialem telewizyjnym

Jakub Piwoński
2025/12/18 07:45
Opowieść o rewolwerowcach wróci w nowej formie.

Klasyczny western wraca w nowej odsłonie – tym razem jako serial. MGM+ (należące do Amazon) przygotowuje świeżą interpretację Siedmiu wspaniałych, za którą odpowiada Tim Kring, twórca kultowych Herosów. Showrunner zajmie się zarówno scenariuszem, jak i funkcją producenta wykonawczego. Nie ujawniono żadnych nazwisk obsady, ale projekt ma być ważną premierą tej platformy.

Siedmiu wspaniałych – będzie serial telewizyjny

Akcja serialu przeniesie widzów na amerykańskie pogranicze lat 80. XIX wieku. Spokojna osada kwakrów zostaje zrównana z ziemią przez najemników działających na rozkaz bezwzględnego barona ziemskiego. Pozbawiona jakiejkolwiek ochrony społeczność sięga po ostateczne rozwiązanie – zatrudnia siedmiu rewolwerowców, którzy mają stanąć w jej obronie. Ten krok rodzi jednak poważny dylemat: czy przemoc może być usprawiedliwiona, jeśli ma chronić ludzi wyznających wiarę opartą na pacyfizmie?

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają, że serial ma nie tylko oddać ducha klasycznego westernu, ale też pogłębić jego wymowę. Michael Wright, szef MGM+, podkreśla, że nowa wersja skupi się na sile wspólnoty, sprzeciwie wobec opresji oraz bohaterach szukających odkupienia w świecie rządzonym brutalnymi zasadami. Zdjęcia do serialu mają ruszyć w czerwcu 2026 roku.

Przypomnijmy, że marka Siedmiu wspaniałych ma długą historię – od legendarnego filmu z 1960 roku z Yulem Brynnerem, Steve’em McQueenem i Charlesem Bronsonem, przez serial CBS z końca lat 90., aż po kinowy remake z 2016 roku z Denzelem Washingtonem i Chrisem Prattem. Teraz przyszedł czas na kolejną, serialową interpretację tej historii. Warto dodać, że oryginalny film sam w sobie tez był remakiem – historia opiera się na Siedmiu samurajach Akiry Kurosawy.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/the-magnificent-seven-tv-show-mgm-1236609527/

Popkultura
remake
western
Siedmiu wspaniałych
MGM+
serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


