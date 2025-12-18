Było ich siedmiu i byli wspaniali. Klasyczny western będzie teraz serialem telewizyjnym

Klasyczny western wraca w nowej odsłonie – tym razem jako serial. MGM+ (należące do Amazon) przygotowuje świeżą interpretację Siedmiu wspaniałych, za którą odpowiada Tim Kring, twórca kultowych Herosów. Showrunner zajmie się zarówno scenariuszem, jak i funkcją producenta wykonawczego. Nie ujawniono żadnych nazwisk obsady, ale projekt ma być ważną premierą tej platformy.

Siedmiu wspaniałych – będzie serial telewizyjny

Akcja serialu przeniesie widzów na amerykańskie pogranicze lat 80. XIX wieku. Spokojna osada kwakrów zostaje zrównana z ziemią przez najemników działających na rozkaz bezwzględnego barona ziemskiego. Pozbawiona jakiejkolwiek ochrony społeczność sięga po ostateczne rozwiązanie – zatrudnia siedmiu rewolwerowców, którzy mają stanąć w jej obronie. Ten krok rodzi jednak poważny dylemat: czy przemoc może być usprawiedliwiona, jeśli ma chronić ludzi wyznających wiarę opartą na pacyfizmie?