Matt Damon ujawnia tajemnice szykowanego science fiction od twórców oscarowego hitu. Znowu czeka nas szalona jazda

Gwiazda filmu zdradziła, jak reżyserzy Wszystko wszędzie naraz przedstawili mu swój nowy projekt. Ta zapowiedź brzmi równie szalenie, jak ich oscarowy przebój.

Po ogromnym sukcesie Wszystko wszędzie naraz, które zdobyło siedem Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię, Daniel Kwan i Daniel Scheinert (znani jako The Daniels) pracują nad kolejną produkcją. Szczegóły wciąż pozostają tajemnicą, ale Matt Damon, który wystąpi w głównej roli, właśnie uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, jak twórcy przedstawili mu swój nowy film science fiction. Klub winowajców spotyka Incepcję, anime i... Johna Olivera Podczas programu The Dan Patrick Show Matt Damon opowiedział, jak reżyserzy zachęcali go do udziału w projekcie. Powiedzieli mi, że to coś w rodzaju połączenia kultowego filmu młodzieżowego Klub winowajców, Incepcji Christophera Nolana, pewnego filmu anime i odcinka programu Johna Olivera, którego nigdy nie wyemitowano. Dodali także:

Jeśli podobało ci się Wszystko wszędzie naraz – z całym jego szaleństwem i sercem – spodoba się wam również ten film. To pierwsza tak konkretna wskazówka dotycząca projektu, który na razie funkcjonuje pod roboczym tytułem Thasnagar. Według wcześniejszych innych branżowych doniesień będzie to widowisko science fiction z elementami kina superbohaterskiego. Głównym zagrożeniem ma być jednak nie klasyczny złoczyńca, lecz globalne ocieplenie. Fabuła ma rozgrywać się jednocześnie w dwóch liniach czasowych – jednej osadzonej w latach 80., a drugiej we współczesności. Centralnymi bohaterami mają być nastolatkowie, natomiast Matt Damon i Sandra Oh wcielą się w rodziców jednego z nich.

GramTV przedstawia:

Nowe widowisko będzie zdecydowanie największym przedsięwzięciem w dorobku duetu reżyserów. W obsadzie znaleźli się także Charles Melton, Michael Gandolfini, PinkPantheress oraz grupa młodych aktorów, którzy mają odgrywać kluczowe role w historii. Co ciekawe, zanim do projektu dołączył Matt Damon, z udziału w nim zrezygnowali Ryan Gosling, Keanu Reeves i Brad Pitt. Nie wiadomo jednak, czy powodem były kwestie kreatywne, czy po prostu konflikty w harmonogramach. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach, a premiera została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasową twórczość The Daniels i zapowiedzi Matta Damona, można spodziewać się jednego – będzie to jedna z najbardziej nieprzewidywalnych premier science fiction najbliższych lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









