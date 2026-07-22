Fani Terminatora i science fiction mają powody do smutku

Odszedł scenarzysta William Wisher Jr. Współpracował z Jamesem Cameronem przy dwóch kultowych odsłonach Terminatora. Miał 71 lat.
Dotarła smutna wiadomość dla miłośników kina science fiction. W wieku 71 lat zmarł William H. Wisher Jr., scenarzysta i producent, który wspólnie z Jamesem Cameronem stworzył scenariusze do Terminatora z 1984 roku oraz Terminatora 2: Dnia sądu. Informację o jego śmierci przekazała rodzina. Jak poinformowano w oficjalnym oświadczeniu, Wisher odszedł spokojnie w swoim domu. To nazwisko może nie być znane szerokiej publiczności, ale jego twórczość na trwałe wpisała się w historię gatunku science fiction.
Zmarł William H. Wisher Jr., bliski współpracownik Jamesa Camerona
William Wisher Jr. należał do grona najbliższych współpracowników Jamesa Camerona na początku jego kariery. Razem stworzyli scenariusz do Terminatora, filmu, który na zawsze odmienił oblicze kina science fiction i akcji. Kilka lat później ponownie połączyli siły przy Terminatorze 2: Dniu sądu, uznawanym przez wielu widzów i krytyków za jeden z najlepszych sequeli w historii. Obie produkcje do dziś są punktami odniesienia dla twórców filmów science fiction i regularnie pojawiają się w zestawieniach najważniejszych dzieł gatunku.
Co ciekawe, Wisher pojawił się również epizodycznie w obu filmach. Choć jego twarz nie jest powszechnie rozpoznawalna, jego wkład w rozwój jednej z najważniejszych marek science fiction pozostaje nie do przecenienia. Dla wielu fanów pozostanie jednym z architektów historii o wojnie ludzi z maszynami, która od ponad czterech dekad inspiruje kolejne pokolenia twórców i odbiorców.
GramTV przedstawia:
Poza serią Terminator pracował także przy scenariuszach takich produkcji jak Sędzia Dredd, Trzynasty wojownik, Egzorcysta: Początek, Dominium. Egzorcysta: Prequel, Szklana pułapka 4.0 oraz I.T. Choć nie wszystkie z tych filmów odniosły sukces artystyczny lub komercyjny, Wisher przez lata pozostawał cenionym scenarzystą, którego doświadczenie wykorzystywano przy dużych hollywoodzkich projektach.
Rodzina pożegnała go jako człowieka pełnego wyobraźni, życzliwości i poczucia humoru. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono również, że wierzył w siłę opowiadania historii, które potrafią łączyć kolejne pokolenia odbiorców. Po jego śmierci w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne wspomnienia fanów oraz osób z branży, przypominające o jego wkładzie w rozwój współczesnego kina science fiction.
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