Fani Terminatora i science fiction mają powody do smutku

Dotarła smutna wiadomość dla miłośników kina science fiction. W wieku 71 lat zmarł William H. Wisher Jr., scenarzysta i producent, który wspólnie z Jamesem Cameronem stworzył scenariusze do Terminatora z 1984 roku oraz Terminatora 2: Dnia sądu. Informację o jego śmierci przekazała rodzina. Jak poinformowano w oficjalnym oświadczeniu, Wisher odszedł spokojnie w swoim domu. To nazwisko może nie być znane szerokiej publiczności, ale jego twórczość na trwałe wpisała się w historię gatunku science fiction.

Zmarł William H. Wisher Jr., bliski współpracownik Jamesa Camerona

William Wisher Jr. należał do grona najbliższych współpracowników Jamesa Camerona na początku jego kariery. Razem stworzyli scenariusz do Terminatora, filmu, który na zawsze odmienił oblicze kina science fiction i akcji. Kilka lat później ponownie połączyli siły przy Terminatorze 2: Dniu sądu, uznawanym przez wielu widzów i krytyków za jeden z najlepszych sequeli w historii. Obie produkcje do dziś są punktami odniesienia dla twórców filmów science fiction i regularnie pojawiają się w zestawieniach najważniejszych dzieł gatunku.