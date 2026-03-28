Devil May Cry 5 wraca? Nowe wydanie wyciekło przed ogłoszeniem

Maciej Petryszyn
2026/03/28 18:30
Biorąc pod uwagę, że niedawno minęło 7 lat od premiery Devil May Cry 5, mogłoby się wydawać, iż nic w temacie tej akurat gry już się nie wydarzy. Tymczasem...

Niewykluczone, że ostatnia jak do tej pory część DMC otrzyma nowe wydanie. A także wersję na nową platformę.

Nadchodzi Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition?

Źródłem tych doniesień jest Taiwan Entertainment Software Rating Information – organizacja z Tajwanu zajmująca się klasyfikowaniem gier. Na jej stronie pojawił się niedawno zagadkowy produkt, opisany jako Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Produkt wyraźnie przypisany do konsoli Nintendo Switch 2. Niewykluczone zatem, że przedwcześnie ogłoszono nam, iż kolejny etap opowieści o Nero, Dantego i spółce trafi na platformę Nintendo. Co prawda sam Capcom na razie niczego nie potwierdził, niemniej nie jest to pierwszy raz, gdy Tajwańczycy psują wszystkim niespodziankę. Podobnie było w przeszłości np. z Crash Bandicoot 4: It's About Time czy też Halo Infinite.

Devil May Cry 5 ukazało się 8 marca 2019 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 i Xbox One. Gra od samego początku cieszyła się fantastycznym odbiorem i wysokimi ocenami – dość powiedzieć, że średnia jej ocen na Metacriticu w zależności od platformy waha się między 84 a 89 na 100. Półtora roku później wydano więc Devil May Cry 5: Special Edition, które otrzymali również posiadacze PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Co ważne, Edycja Specjalna wprowadzała też istotną nowość, jaką była nowa grywalna postać, czyli doskonale znany fanom DMC Vergil, który dołączył do Nero, Dantego i V.

Warto wspomnieć, że na początku roku pojawiły się plotki o rzekomym Devil May Cry 6. Według leakerów produkcja miała pojawić się na pierwszym tegorocznym State of Play od Sony, co, jak wiemy, nie wydarzyło się. Niemniej sam Capcom już pod koniec roku zapewniał, iż status serii Devil May Cry ma wzrosnąć do miana jednego z kluczowych dla japońskiego giganta IP. W tej sytuacji trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym DMC 6 prędzej czy później nie powstanie. Na razie jednak cykl zamyka wydane w 2024 roku Devil May Cry: Peak of Combat, które ukazało się jedynie na platformach mobilnych.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-switch-2-version-of-devil-may-cry-5-has-been-rated/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

