Devil May Cry 5 wraca? Nowe wydanie wyciekło przed ogłoszeniem

Niewykluczone, że ostatnia jak do tej pory część DMC otrzyma nowe wydanie. A także wersję na nową platformę.
Nadchodzi Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition?
Źródłem tych doniesień jest Taiwan Entertainment Software Rating Information – organizacja z Tajwanu zajmująca się klasyfikowaniem gier. Na jej stronie pojawił się niedawno zagadkowy produkt, opisany jako Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Produkt wyraźnie przypisany do konsoli Nintendo Switch 2. Niewykluczone zatem, że przedwcześnie ogłoszono nam, iż kolejny etap opowieści o Nero, Dantego i spółce trafi na platformę Nintendo. Co prawda sam Capcom na razie niczego nie potwierdził, niemniej nie jest to pierwszy raz, gdy Tajwańczycy psują wszystkim niespodziankę. Podobnie było w przeszłości np. z Crash Bandicoot 4: It's About Time czy też Halo Infinite.
