Rekordowy zestaw LEGO z ponad 12 tysiącami elementów ma zaliczyć przesunięcie premiery

Według najnowszych przecieków LEGO opóźnia premierę swojego największego zestawu w historii. Chodzi o monumentalną replikę Sagrada Família z serii LEGO Architecture, która pierwotnie miała trafić na rynek latem 2026 roku.

Rekordowy zestaw LEGO przesunięty w czasie

Model oznaczony numerem 21065 ma składać się z ponad 12 tysięcy elementów, co uczyniłoby go największym zestawem w historii LEGO, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę z serii Art. Zestaw przedstawiający słynną bazylikę Sagrada Família w Barcelonie był jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów kolekcjonerskich ostatnich lat. Według wcześniejszych doniesień jego premiera była planowana na 1 lipca 2026 roku.