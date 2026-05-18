Rekordowy zestaw LEGO z ponad 12 tysiącami elementów ma zaliczyć przesunięcie premiery

Mikołaj Berlik
2026/05/18 14:00
Według najnowszych przecieków LEGO opóźnia premierę swojego największego zestawu w historii. Chodzi o monumentalną replikę Sagrada Família z serii LEGO Architecture, która pierwotnie miała trafić na rynek latem 2026 roku.

Model oznaczony numerem 21065 ma składać się z ponad 12 tysięcy elementów, co uczyniłoby go największym zestawem w historii LEGO, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę z serii Art. Zestaw przedstawiający słynną bazylikę Sagrada Família w Barcelonie był jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów kolekcjonerskich ostatnich lat. Według wcześniejszych doniesień jego premiera była planowana na 1 lipca 2026 roku.

Produkcja niektórych zestawów LEGO, w tym 21065 Sagrada Família i 72154 Pokéball, została opóźniona z przyczyn produkcyjnych!

Źródła branżowe wskazują, że powodem przesunięcia mają być problemy produkcyjne w ramach szerszej fali opóźnień w LEGO. Podobny los spotkał również inne planowane zestawy, w tym model Poke Ball związany z marką Pokemon. Brak nowej daty premiery sugeruje, że opóźnienie może być znaczące, a produkty mogą trafić na rynek dopiero w drugiej połowie 2026 roku.

Według analiz branżowych najbardziej prawdopodobnym terminem premiery opóźnionych zestawów jest czwarty kwartał 2026 roku, z możliwym debiutem w listopadzie.

Decyzja LEGO może mieć związek także z kalendarzem wydarzeń wokół Sagrada Família, która w 2026 roku będzie częścią dużych obchodów związanych z 100. rocznicą śmierci Antoniego Gaudíego.

Źródło:https://gamerant.com/largest-lego-set-sagrada-familia-delay/

