Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO Batman pozwoli siać chaos jako Joker. Edycja Deluxe dostała zwiastun

Maciej Petryszyn
2026/05/13 11:15
0
0

Już niedługo na rynek trafi wyczekiwane przez fanów Człowieka Nietoperza LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Gra dostępna będzie w różnych wariantach.

Poza podstawowy twórcy zapowiadają również Edycję Deluxe. Ta teraz otrzymała swój własny zwiastun.

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza

Dziedzictwo Mrocznego Rycerza z Edycją Deluxe

W nim twórcy raz jeszcze zaprezentowali nam rzeczy, o które LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza wzbogaci się wraz z tym wydaniem. Już w momencie premiery w grze dostępne będą trzy zestawy strojów, tj. Arkham Trilogy Pack, Batman Beyond Pack oraz Party Music Pack. Pierwszy pochodzi w trylogii Arkham od Remedy, drugi zaś z serii Batman przyszłości. W sumie daje to 28 nowych strojów, 20 przedmiotów do umieszczenia w Batjaskini oraz 4 pojazdy. Warto też wspomnieć, że posiadacze Deluxe Edition rozpoczną zabawę w Gotham o 3 dni wcześniej od tych, którzy nabyli zwykłą wersję.

Niemniej to nie wszystko. We wrześniu tego roku do LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza Edycja Deluxe dodana zostanie też tzw. Mayhem Collection. W jej ramach otrzymamy nowe misje fabularne i zupełnie nowy tryb. Co więcej, będziemy mogli nieco zmienić naszą perspektywę, bo tym razem nie pokierujemy poczynaniami Bruce’a Wayne’a i jego stronników. Zamiast tego protagonistami staną się Joker i niezmiennie wierna mu Harley Quinn. Wszystko oczywiście po to, by zasiać na ulicach Gotham jak największy chaos. Jedyny minus, że będziemy musieli poczekać na tę przyjemność 4 dodatkowe miesiące.

GramTV przedstawia:

LEGO Batman na rynek trafi 22 maja 2026 rok. Przypomnijmy, że produkcja ukaże się równocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation5 i Xbox Series X/S. W nieokreślonej jeszcze przyszłości swojego wydania doczekają się też gracze Nintendo Switch 2. Niedawno jednak okazało się, że grę zabezpieczać będzie kontrowersyjny DRM Denuvo.

Źródło:https://bleedingcool.com/games/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-drops-deluxe-edition-trailer/

Tagi:

News
trailer
edycja deluxe
lego batman
WB Games
Warner Bros. Games
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112