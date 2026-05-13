LEGO Batman pozwoli siać chaos jako Joker. Edycja Deluxe dostała zwiastun

Już niedługo na rynek trafi wyczekiwane przez fanów Człowieka Nietoperza LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Gra dostępna będzie w różnych wariantach.

Poza podstawowy twórcy zapowiadają również Edycję Deluxe. Ta teraz otrzymała swój własny zwiastun. Dziedzictwo Mrocznego Rycerza z Edycją Deluxe W nim twórcy raz jeszcze zaprezentowali nam rzeczy, o które LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza wzbogaci się wraz z tym wydaniem. Już w momencie premiery w grze dostępne będą trzy zestawy strojów, tj. Arkham Trilogy Pack, Batman Beyond Pack oraz Party Music Pack. Pierwszy pochodzi w trylogii Arkham od Remedy, drugi zaś z serii Batman przyszłości. W sumie daje to 28 nowych strojów, 20 przedmiotów do umieszczenia w Batjaskini oraz 4 pojazdy. Warto też wspomnieć, że posiadacze Deluxe Edition rozpoczną zabawę w Gotham o 3 dni wcześniej od tych, którzy nabyli zwykłą wersję.

Niemniej to nie wszystko. We wrześniu tego roku do LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza Edycja Deluxe dodana zostanie też tzw. Mayhem Collection. W jej ramach otrzymamy nowe misje fabularne i zupełnie nowy tryb. Co więcej, będziemy mogli nieco zmienić naszą perspektywę, bo tym razem nie pokierujemy poczynaniami Bruce’a Wayne’a i jego stronników. Zamiast tego protagonistami staną się Joker i niezmiennie wierna mu Harley Quinn. Wszystko oczywiście po to, by zasiać na ulicach Gotham jak największy chaos. Jedyny minus, że będziemy musieli poczekać na tę przyjemność 4 dodatkowe miesiące.

LEGO Batman na rynek trafi 22 maja 2026 rok. Przypomnijmy, że produkcja ukaże się równocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation5 i Xbox Series X/S. W nieokreślonej jeszcze przyszłości swojego wydania doczekają się też gracze Nintendo Switch 2. Niedawno jednak okazało się, że grę zabezpieczać będzie kontrowersyjny DRM Denuvo.

