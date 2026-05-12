WoW Classic Plus coraz bliżej? Streamerzy podpisali NDA

World of Warcraft Classic okazało się tym, na co czekało wielu fanów. Lata rozwoju WoW-a i wprowadzone w tym czasie zmiany sprawiły, że gracze zatęsknili za klasyką.

W kolejnych latach Blizzard wydał do wersji Classic 4 z 11 rozszerzeń, ale na razie brak sygnałów, by sięgnięto po kolejne DLC. To dało graczom nadzieje.

World of Warcraft Classic w wersji Plus?

Nadzieję na to, że Zamieć wreszcie wysłucha ich sugestii. Warto wspomnieć, że społeczność od dawna prosiła studio o stworzenie czegoś na wzór WoW Classic Plus. W praktyce miałoby to oznaczać większe niż dotychczas eksperymentowanie z WoW-ową formułą. Zamiast podążania drogą oryginału, co w ostatecznym rozrachunku oznaczać będzie po prostu powtórkę ze wszystkiego, co już było, liczono na podążenie własną ścieżką. Zupełnie tak, jakby World of Warcraft Classic był zupełnie odrębną produkcją, a nie klasyczną wersją mającego już ponad 20 lat World of Warcraft.