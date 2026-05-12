WoW Classic Plus coraz bliżej? Streamerzy podpisali NDA

World of Warcraft Classic okazało się tym, na co czekało wielu fanów. Lata rozwoju WoW-a i wprowadzone w tym czasie zmiany sprawiły, że gracze zatęsknili za klasyką.
W kolejnych latach Blizzard wydał do wersji Classic 4 z 11 rozszerzeń, ale na razie brak sygnałów, by sięgnięto po kolejne DLC. To dało graczom nadzieje.
World of Warcraft Classic w wersji Plus?
Nadzieję na to, że Zamieć wreszcie wysłucha ich sugestii. Warto wspomnieć, że społeczność od dawna prosiła studio o stworzenie czegoś na wzór WoW Classic Plus. W praktyce miałoby to oznaczać większe niż dotychczas eksperymentowanie z WoW-ową formułą. Zamiast podążania drogą oryginału, co w ostatecznym rozrachunku oznaczać będzie po prostu powtórkę ze wszystkiego, co już było, liczono na podążenie własną ścieżką. Zupełnie tak, jakby World of Warcraft Classic był zupełnie odrębną produkcją, a nie klasyczną wersją mającego już ponad 20 lat World of Warcraft.
Teraz fani tej koncepcji zaczęli mieć wrażenie, iż ich marzenie jest bliskie spełnienia. Wszystko dlatego, że, jak się okazuje, Blizzard do Kalifornii zaprosił kilku twórców związanych z WoW Classic. Wszystko z uwagi na wydarzenie, o którym jednak żaden z uczestników nie może publicznie mówić, gdyż warunkiem uczestnictwa w nim było wcześniejsze podpisanie umowy NDA. Mówi się, że to pierwsza tego typu sytuacja, która jeszcze wzmaga rozważania, jakoby studio szykowało coś, co nas kompletnie zaskoczy i będzie czymś zdecydowanie większym niż klasyczną wersją Warlords of Draenor.
Właśnie dostałem zgodę, by powiedzieć, że w przyszłym tygodniu nie będzie mnie przez chwilę. Ponieważ w przyszłym tygodniu odwiedzam Blizzard – dobra wiadomość – w sprawie, o której nie mogę mówić, ale będę tam obecny – powiedział swoim fanom twórca o nicku Xaryu, jednocześnie uśmiechając się podczas sugestii twitchowego czatu, iż może chodzić o Classic Plus.
Najbardziej znaczący jest tutaj fakt, że na rzeczone wydarzenie zaproszono wyłącznie streamerów specjalizujących się w tematyce World of Warcraft Classic. Warto jednak mieć na uwadze, że nawet jeżeli legendarne studio faktycznie szykuje coś związanego z klasycznym WoW-em, to niekoniecznie musi to oznaczać spełnienie fanowskich marzeń o wersji Plus.
