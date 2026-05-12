Największy zestaw LEGO Władca Pierścieni zaprezentowany. Cena tak wysoka, że zaboli Wasze portfele

Trzeba jednak przyznać, że zestaw robi ogromne wrażenie. Dodatkowo fani znajdą aż dziesięć minifigurek z postaciami z filmu.

LEGO oficjalnie zaprezentowało nowy zestaw inspirowany Władcą Pierścieni, który wyciekł jeszcze w ubiegłym miesiącu. Mowa o Minas Tirith, czyli Białym Mieście i stolicy Gondoru, która odegrała kluczową rolę w bitwie na Polach Pelennoru oraz podczas koronacji Aragorna na króla Elessara. Nowy model robi ogromne wrażenie zarówno rozmiarem, jak i pomysłowym wykonaniem. LEGO Minas Tirith – największy jak dotąd zestaw z Władcy Pierścieni Zestaw składa się z aż 8278 elementów, co czyni go największym zestawem z serii Władca Pierścieni i jednocześnie jednym z największych modeli w historii LEGO. Według dostępnych informacji będzie to czwarty największy zestaw obecnie znajdujący się w ofercie producenta. Większe są jedynie LEGO Wieża Eiffla’a, LEGO Titanic oraz LEGO Gwiazda śmierci.

Najciekawszym elementem konstrukcji jest połączenie dwóch różnych skal. Dolne partie miasta, wraz z murami i wnętrzami, zostały przygotowane w skali kompatybilnej z minifigurkami. Z kolei wyższe poziomy miasta wykonano w mikroskali. Dzięki temu model oddaje monumentalny charakter Minas Tirith, a jednocześnie pozostaje możliwy do ustawienia na półce.

Po odwróceniu konstrukcji można zajrzeć do kilku szczegółowo odwzorowanych pomieszczeń. Wśród nich znalazły się sala tronowa Cytadeli, komnata Pippina oraz miejsce, w którym Gandalf prowadził badania nad Jedynym Pierścieniem. W zestawie znajduje się 10 minifigurek. Są to: Gandalf Biały, Aragorn jako król Elessar, Faramir, Denethor, Peregrin Took, Arwena oraz czterech żołnierzy Gondoru. Figurki otrzymały dodatkowe akcesoria, takie jak hełmy, tarcze oraz korona nowego władcy. Na szczególną uwagę zasługuje także Denethor, któremu towarzyszą pomidory, będące bezpośrednim nawiązaniem do jednej z najbardziej pamiętnych scen filmowej trylogii. Cena zestawu została ustalona na 2799,99 zł. Przedsprzedaż ruszy wkrótce na oficjalnej stroni LEGO, natomiast premiera została zaplanowana na 1 czerwca dla członków programu LEGO Insiders. Pozostali klienci będą mogli kupić zestaw od 4 czerwca, czyli w dniu premiery.

