Rozmiar porażki Śnieżki jest jeszcze większy. Disney stracił górę pieniędzy, za które mógłby stworzyć inny film

Za tę kwotę mogliby wyprodukować inny blockbuster.
Od dawna było wiadomo, że aktorska wersja Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków będzie finansową klapą. Nikt jednak nie wiedział, jak dużą. Teraz z sprawą nowego raportu od Forbesa poznaliśmy rozmiary jednej z największych porażek Disneya w XXI wieku.
Śnieżka – Disney stracił na filmie około 170 milionów dolarów
Najnowsze dokumenty pokazały, że Śnieżka znacząco przekroczyła planowany budżet, a końcowy wynik finansowy filmu okazał się dużym rozczarowaniem dla wytwórni. Według danych produkcja kosztowała 336,5 miliona dolarów, co oznacza jeden z najwyższych budżetów w historii filmów Disneya. Po uwzględnieniu zwrotów podatkowych z Wielkiej Brytanii realne wydatki spadły do około 271,6 miliona dolarów, jednak nawet to nie wystarczyło, by film mógł zostać uznany za sukces.
W pierwszy weekend film zarobił globalnie 87,3 miliona dolarów, czyli wyraźnie mniej od prognoz. Ostatecznie produkcja zakończyła kinową dystrybucję z wynikiem 205,7 miliona dolarów, trafiając do grona najsłabiej zarabiających aktorskich remake’ów Disneya.
Niskie wpływy z biletów przy tak wysokim budżecie przełożyły się na poważną stratę. Szacuje się, że po podziale przychodów z kin studio mogło odzyskać około 102,9 miliona dolarów, co oznacza około 170 milionów dolarów straty względem kosztów produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że film generuje także dodatkowe przychody z dystrybucji domowej (sprzedaż VOD, nośników fizycznych, streaming i telewizyjna licencja) oraz sprzedaży gadżetów, ale jednocześnie ponosi ogromne koszty marketingu, które nie są uwzględniane w dokumentach produkcyjnych.
Film od początku wzbudzał ogromne kontrowersje. W głównych rolach wystąpili Rachel Zegler jako Śnieżka oraz Gal Gadot jako Zła Królowa. Już w trakcie produkcji Zegler publicznie krytykowała animowany oryginał z 1937 roku, co wywołało falę komentarzy wśród fanów i części środowiska filmowego.
Krytyka nasiliła się po premierze pierwszego zwiastuna. Widzowie negatywnie zareagowali na komputerowo wygenerowanych krasnoludków, uznając ich wygląd za niepokojący. Materiał szybko stał się jednym z najgorzej ocenianych zwiastunów w serwisie YouTube, przekraczając milion negatywnych reakcji.
Dodatkowe kontrowersje wywołała aktywność aktorki w mediach społecznościowych. Po publikacji zwiastuna podziękowała fanom i dodała polityczny komentarz, który według branżowych doniesień producent Marc Platt próbował skłonić ją do usunięcia. Post jednak pozostał w sieci. Niedługo później Zegler skrytykowała również zwolenników ruchu MAGA oraz Donalda Trumpa, co według części ekspertów mogło negatywnie wpłynąć na odbiór filmu.
Mimo finansowego rozczarowania Disney nie zamierza ograniczać inwestycji w wielkie produkcje. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 pokazały spadek dochodu operacyjnego segmentu rozrywki o 35%, częściowo przez rosnące koszty produkcji. Jednocześnie kolejny remake studia, czyli Lilo & Stitch, okazał się ogromnym sukcesem i przekroczył miliard dolarów wpływów z kin, co znacząco zredukowało straty po Królewnie Śnieżce i potwierdziło, że aktorskie adaptacje klasycznych animacji nadal mogą być dla Disneya bardzo dochodowe.