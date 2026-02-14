Zaloguj się lub Zarejestruj

Rozmiar porażki Śnieżki jest jeszcze większy. Disney stracił górę pieniędzy, za które mógłby stworzyć inny film

Radosław Krajewski
2026/02/14 20:00
1
0

Za tę kwotę mogliby wyprodukować inny blockbuster.

Od dawna było wiadomo, że aktorska wersja Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków będzie finansową klapą. Nikt jednak nie wiedział, jak dużą. Teraz z sprawą nowego raportu od Forbesa poznaliśmy rozmiary jednej z największych porażek Disneya w XXI wieku.

Śnieżka
Śnieżka

Śnieżka – Disney stracił na filmie około 170 milionów dolarów

Najnowsze dokumenty pokazały, że Śnieżka znacząco przekroczyła planowany budżet, a końcowy wynik finansowy filmu okazał się dużym rozczarowaniem dla wytwórni. Według danych produkcja kosztowała 336,5 miliona dolarów, co oznacza jeden z najwyższych budżetów w historii filmów Disneya. Po uwzględnieniu zwrotów podatkowych z Wielkiej Brytanii realne wydatki spadły do około 271,6 miliona dolarów, jednak nawet to nie wystarczyło, by film mógł zostać uznany za sukces.

W pierwszy weekend film zarobił globalnie 87,3 miliona dolarów, czyli wyraźnie mniej od prognoz. Ostatecznie produkcja zakończyła kinową dystrybucję z wynikiem 205,7 miliona dolarów, trafiając do grona najsłabiej zarabiających aktorskich remake’ów Disneya.

Niskie wpływy z biletów przy tak wysokim budżecie przełożyły się na poważną stratę. Szacuje się, że po podziale przychodów z kin studio mogło odzyskać około 102,9 miliona dolarów, co oznacza około 170 milionów dolarów straty względem kosztów produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że film generuje także dodatkowe przychody z dystrybucji domowej (sprzedaż VOD, nośników fizycznych, streaming i telewizyjna licencja) oraz sprzedaży gadżetów, ale jednocześnie ponosi ogromne koszty marketingu, które nie są uwzględniane w dokumentach produkcyjnych.

Film od początku wzbudzał ogromne kontrowersje. W głównych rolach wystąpili Rachel Zegler jako Śnieżka oraz Gal Gadot jako Zła Królowa. Już w trakcie produkcji Zegler publicznie krytykowała animowany oryginał z 1937 roku, co wywołało falę komentarzy wśród fanów i części środowiska filmowego.

GramTV przedstawia:

Krytyka nasiliła się po premierze pierwszego zwiastuna. Widzowie negatywnie zareagowali na komputerowo wygenerowanych krasnoludków, uznając ich wygląd za niepokojący. Materiał szybko stał się jednym z najgorzej ocenianych zwiastunów w serwisie YouTube, przekraczając milion negatywnych reakcji.

Dodatkowe kontrowersje wywołała aktywność aktorki w mediach społecznościowych. Po publikacji zwiastuna podziękowała fanom i dodała polityczny komentarz, który według branżowych doniesień producent Marc Platt próbował skłonić ją do usunięcia. Post jednak pozostał w sieci. Niedługo później Zegler skrytykowała również zwolenników ruchu MAGA oraz Donalda Trumpa, co według części ekspertów mogło negatywnie wpłynąć na odbiór filmu.

Mimo finansowego rozczarowania Disney nie zamierza ograniczać inwestycji w wielkie produkcje. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 pokazały spadek dochodu operacyjnego segmentu rozrywki o 35%, częściowo przez rosnące koszty produkcji. Jednocześnie kolejny remake studia, czyli Lilo & Stitch, okazał się ogromnym sukcesem i przekroczył miliard dolarów wpływów z kin, co znacząco zredukowało straty po Królewnie Śnieżce i potwierdziło, że aktorskie adaptacje klasycznych animacji nadal mogą być dla Disneya bardzo dochodowe.

Na koniec przypomnijmy, że Śnieżka otrzymała aż sześć nominacji do Złotych Malin. Film powalczy o statuetki w kategoriach za najlepszą produkcję, aktorkę drugoplanową (Gal Gadot), reżyserię (Marc Webb), scenariusz, czy za krasnoludki.

Źródło:https://www.forbes.com/sites/carolinereid/2026/02/10/disney-loses-170-million-on-snow-white-as-studio-reveals-movie-blew-its-budget/

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:25

Życzę Disneyowi więcej tego typu sukcesów. Dużo więcej. 




