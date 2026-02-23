Nawet aktorzy myśleli, że niedoceniony kostiumowy film Ridleya Scotta zostanie wypuszczony do kin w wersji reżyserskiej. Stało się inaczej

Prawie szesnaście lat po premierze w Cannes Russell Crowe wraca do tematu jednej z najbardziej kontrowersyjnych produkcji w swojej karierze. Aktor przekonuje, że reżyserska wersja filmu Robin Hood w reżyserii Ridleya Scotta jest zdecydowanie lepsza od tej, która trafiła do kin w 2010 roku.

Robin Hood – Russell Crowe powrócił do kontrowersyjnego filmu kostiumowego od Ridleya Scotta

Dla Crowe’a lata od końca lat dziewięćdziesiątych do końca pierwszej dekady XXI wieku były pasmem sukcesów. Występy w takich tytułach jak Gladiator, Piękny umysł czy American Gangster ugruntowały jego pozycję jako gwiazdy Hollywood. Jednak widowiskowa superprodukcja o legendarnym banicie z Sherwood okazała się momentem zwrotnym. Mimo solidnego wyniku finansowego na świecie film spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków i widzów, a reputacja projektu szybko zaczęła ciążyć zarówno twórcom, jak i studiu.