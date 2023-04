Redfall na kolejnym zwiastunie. Bethesda przedstawia trzecią grywalną postać

Dzięki doświadczeniu w inżynierii bojowej i dyplomie ukończenia MIT, Remi zaprojektowała prototyp swojego robota, Bribóna, by pomagał jej w misjach poszukiwawczo-ratunkowych. Krótko po tym, jak wraz ze strażą przybrzeżną dotarła do Redfall, wyspa pogrążyła się w chaosie. Remi zamierza dać z siebie wszystko, by pomóc uwięzionym na wyspie – czytamy w opisie postaci na oficjalnej stronie firmy Bethesda.

Podczas walki Remi niejednokrotnie będzie korzystać ze specjalnej umiejętności Bribóna o nazwie „Syrena”, dzięki której robot będzie mógł pełnić funkcję przynęty i odciągnie uwagę wrogów od bohaterów. De la Rosa potrafi również rzucać ładunkami C4, które przyczepiają się zarówno do powierzchni, jak i do oponentów, co może okazać się niezwykle przydatne podczas starć z większą grupą przeciwników.



Remi może pochwalić się także umiejętnością specjalną o nazwie „Mobilizacja”, która pozwala umieścić nadajnik w pobliżu siebie lub swoich kompanów. Bohaterowie znajdujący się w jego zasięgu będą natomiast nieustannie leczeni, co z pewnością zwiększy szanse postaci podczas walk z wymagającymi wampirami.



Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutuje na PC i Xbox Series X/S już 2 maja bieżącego roku. Warto pamiętać, że nowa produkcja Arkane Studios w dniu swojej premiery trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z pokazu przedpremierowego: Zagrałem w Redfall – samotnie to niezbyt porywające.