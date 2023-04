Redfall w dniu premiery będzie działać tylko w 30 FPS na Xbox Series X/S

Jeden z ostatnich materiałów promocyjnych Redfall spotkał się z krytyką ze strony graczy, którzy narzekali, że gra prezentuje się dość monotonnie. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości dla osób czekających na nadchodzącą produkcję Arkane Studios. Użytkownicy konsol Xbox Series X/S będą bowiem musieli zadowolić się wyłącznie jednym trybem graficznym, który zaoferuje rozgrywkę tylko w 30 klatkach na sekundę.

Redfall nie zaoferuje rozgrywki w 60 FPS na Xbox Series X/S w dniu premiery

Na oficjalnym profilu Redfall na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wczoraj wpis, w którym poinformowano, że konsolowa wersja Redfall w dniu premiery pozwoli na zabawę wyłącznie w trybie jakości. Posiadacze Xbox Series X będą musieli więc zadowolić się rozdzielczością 4K i płynnością animacji na poziomie 30 klatek na sekundę. Na Xbox Series S gra również będzie działać w 30 FPS, ale w 1440p.



Arkane Studios poinformowało, że tryb wydajności, który zaoferuje możliwość zabawy w 60 klatkach na sekundę, zostanie dodany wraz z jedną z popremierowych aktualizacji. Niestety deweloperzy nie ujawnili, kiedy dokładnie możemy spodziewać się wspomnianego patcha, który wprowadzi dodatkowy tryb graficzny.



Jak można się było spodziewać, powyższa informacja spotkała się z ostrą krytyką ze strony graczy. Użytkownicy podkreślają, że kupili Xboksa Series X, by móc cieszyć się grami w 60 klatkach na sekundę. Inni twierdzą, że premiera Redfall powinna zostać przesunięta, by gra zadebiutowała na rynku wraz z dwoma trybami graficznymi. Część osób określa natomiast całą sytuację jak spóźniony żart primaaprilisowy.



Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutuje na PC i Xbox Series X/S już 2 maja bieżącego roku. Warto pamiętać, że nowa produkcja Arkane Studios w dniu swojej premiery trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z pokazu przedpremierowego: Zagrałem w Redfall – samotnie to niezbyt porywające.

