Redfall z prezentacją kolejnej postaci. Poznajcie Jacoba i jego przyjaciela

Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutuje na PC i Xbox Series X/S już 2 maja bieżącego roku. Warto pamiętać, że nowa produkcja Arkane Studios w dniu swojej premiery trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z pokazu przedpremierowego: Zagrałem w Redfall – samotnie to niezbyt porywające.