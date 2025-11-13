Red Dead Redemption trafi na next-geny? Pierwsza część oceniona przez ESRB

Ostatnio informowaliśmy o imponującym wyniku Red Dead Redemption 2. Gra została już bowiem sprzedana w liczbie 79 milionów egzemplarzy. Teraz natomiast pojawiły się doniesienia związane z pierwszą odsłoną popularnej serii od Rockstar Games.

Pierwsza część Red Dead Redemption oceniona dla nowych systemów

Jak wynika z danych widocznych na stronie ESRB, Red Dead Redemption otrzymało świeżą ocenę dla PlayStation 5, Xbox Series oraz Nintnedo Switch 2. Wiele wskazuje więc na to, że tytuł może wkrótce ukazać się na wspomnianych platformach.