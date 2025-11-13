Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Dead Redemption trafi na next-geny? Pierwsza część oceniona przez ESRB

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 15:00
Pierwsze Red Dead Redemption może wkrótce trafić na nowe platformy.

Ostatnio informowaliśmy o imponującym wyniku Red Dead Redemption 2. Gra została już bowiem sprzedana w liczbie 79 milionów egzemplarzy. Teraz natomiast pojawiły się doniesienia związane z pierwszą odsłoną popularnej serii od Rockstar Games.

Red Dead Redemption
Red Dead Redemption

Pierwsza część Red Dead Redemption oceniona dla nowych systemów

Jak wynika z danych widocznych na stronie ESRB, Red Dead Redemption otrzymało świeżą ocenę dla PlayStation 5, Xbox Series oraz Nintnedo Switch 2. Wiele wskazuje więc na to, że tytuł może wkrótce ukazać się na wspomnianych platformach.

Co ciekawe, ocena dotyczy oryginalnej gry Red Dead Redemption, a nie sugerowanej wcześniej, ulepszonej wersji Red Dead Redemption 2. Ostatnie przecieki i nieoficjalne informacje wskazywały, że to właśnie RDR2 miało otrzymać ulepszenia z myślą o konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Zamiast tego, niespodziewanie pojawiła się ocena dla pierwszej odsłony serii.

Warto nadmienić, że treść i podsumowanie dotyczące klasyfikacji wiekowej są identyczne jak w przypadku poprzednich wydań Red Dead Redemption. Teraz nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Rockstar Games.

Źródło:https://insider-gaming.com/red-dead-redemption-receives-esrb-rating-for-current-gen-consoles/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2
ESRB
western
rating
klasyfikacja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

