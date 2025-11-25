Kolejny sekret z Red Dead Redemption 2 odkryty przez graczy. Wiedzieliście o tym?

Red Dead Redemption 2 udowadnia, że nawet po latach od premiery potrafi zaskoczyć czymś, o czym wielu graczy nie wiedziało. Fani w dalszym ciągu odkrywają nowe sekrety gry i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na Reddicie. Tym razem uwagę graczy przykuło nagranie zamieszczone przez użytkownika o nicku Severe-blake6720. Na wideo widzimy, jak Arthur Morgan zachowuje się w sposób, którego większość fanów nigdy wcześniej nie widziała, mimo setek godzin spędzonych na Dzikim Zachodzie.

Red Dead Redemption 2 – Arthur Morgan wcale nie musi jeździć na koniu podczas przerywników filmowych

Według autora klipu, niecodzienny efekt pojawia się wtedy, gdy wskoczymy z siodła tuż przed aktywowaniem scenki fabularnej. Severe-blake6720 zaskoczony był swoim odkryciem i nie wiedział, że możliwe jest, aby główny bohater po prostu cały czas biegł w prezentowanej scenie przerywnikowej.