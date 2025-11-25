Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejny sekret z Red Dead Redemption 2 odkryty przez graczy. Wiedzieliście o tym?

Radosław Krajewski
2025/11/25 16:30
Niektórzy są zaskoczeni tym odkryciem.

Red Dead Redemption 2 udowadnia, że nawet po latach od premiery potrafi zaskoczyć czymś, o czym wielu graczy nie wiedziało. Fani w dalszym ciągu odkrywają nowe sekrety gry i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na Reddicie. Tym razem uwagę graczy przykuło nagranie zamieszczone przez użytkownika o nicku Severe-blake6720. Na wideo widzimy, jak Arthur Morgan zachowuje się w sposób, którego większość fanów nigdy wcześniej nie widziała, mimo setek godzin spędzonych na Dzikim Zachodzie.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – Arthur Morgan wcale nie musi jeździć na koniu podczas przerywników filmowych

Według autora klipu, niecodzienny efekt pojawia się wtedy, gdy wskoczymy z siodła tuż przed aktywowaniem scenki fabularnej. Severe-blake6720 zaskoczony był swoim odkryciem i nie wiedział, że możliwe jest, aby główny bohater po prostu cały czas biegł w prezentowanej scenie przerywnikowej.

Wielu fanów żartuje, że to jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widzieli w grze, inni dodają, że takie nieplanowane detale nadają tytułowi wyjątkowego charakteru. Red Dead Redemption 2 jest pełne zaplanowanych smaczków, ale to właśnie te spontaniczne momenty sprawiają, że gracze wciąż chętnie do niego wracają.

Część komentujących przyznała, że po obejrzeniu materiału poczuli ochotę, by ponownie odpalić przygodę Arthura Morgana. Wielu graczy ma za sobą przejście całej gry w 100%, ale zaskoczeni są tym odkryciem.

Warto przypomnieć, że niedawno Red Dead Redemption 2 otrzymało wczesną wersję fanowskiego dodatku zatytułowanego Nuevo Paraiso. Wprowadza on do gry cały obszar Meksyku znany z pierwszej części serii.

Źródło:https://screenrant.com/red-dead-redemption-2-new-secret-2025/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

