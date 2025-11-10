Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Dead Redemption 2 z imponującym wynikiem. Gra wyprzedziła Mario Kart 8

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 19:00
RDR2 wspina się w rankingu wszech czasów.

Najnowsze dane finansowe ujawnione przez Take-Two Interactive w ramach raportu za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 rzucają nowe światło na osiągnięcia Red Dead Redemption 2. Ten wysoko ceniony tytuł z 2018 roku przekroczył właśnie barierę 79 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie.

Red Dead Redemption 2 sprzedane w 79 milionach egzemplarzy

Zaledwie w ciągu trzech miesięcy, od poprzedniego raportu, Red Dead Redemption 2 zdołało sprzedać ponad dwa miliony kolejnych kopii. Ten skok sprawił, że gra Rockstar Games awansowała na czwartą pozycję w historycznym rankingu najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Tym samym, RDR2 oficjalnie prześcignęło dotychczasowego wicelidera Nintendo, grę Mario Kart 8, z wynikiem 78 milionów egzemplarzy.

Choć 79 milionów to spektakularny wynik, Red Dead Redemption 2 nadal pozostaje w cieniu absolutnego rekordzisty Rockstara. Grand Theft Auto 5 według tych samych raportów, ma już na koncie ponad 220 milionów sprzedanych jednostek.

Przyszłość może przynieść jeszcze wyższe wyniki sprzedażowe dla tego tytułu. Krążą bowiem spekulacje i plotki na temat potencjalnych portów Red Dead Redemption 2 na konsole obecnej generacji.

Źródło:https://gamingbolt.com/red-dead-redemption-2-79-million-milestone-overtakes-mario-kart-8-in-lifetime-sales

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

