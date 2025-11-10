Red Dead Redemption 2 z imponującym wynikiem. Gra wyprzedziła Mario Kart 8

Najnowsze dane finansowe ujawnione przez Take-Two Interactive w ramach raportu za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 rzucają nowe światło na osiągnięcia Red Dead Redemption 2. Ten wysoko ceniony tytuł z 2018 roku przekroczył właśnie barierę 79 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie.

Red Dead Redemption 2 sprzedane w 79 milionach egzemplarzy

Zaledwie w ciągu trzech miesięcy, od poprzedniego raportu, Red Dead Redemption 2 zdołało sprzedać ponad dwa miliony kolejnych kopii. Ten skok sprawił, że gra Rockstar Games awansowała na czwartą pozycję w historycznym rankingu najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Tym samym, RDR2 oficjalnie prześcignęło dotychczasowego wicelidera Nintendo, grę Mario Kart 8, z wynikiem 78 milionów egzemplarzy.