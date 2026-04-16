Red Dead Redemption na PS5 już za chwilę? W sieci ruszyła przedsprzedaż

W 2010 roku western od Rockstar Games wydany został na PlayStation 3. 14 lat później swojego dedykowanego wydania doczekało się również PlayStation 4.

Pudełkowe Red Dead Redemption na PlayStation 5?

Czy teraz pora na PlayStation 5? Niewykluczone. A przynajmniej na to wskazuje zaskakująca oferta hiszpańskiego sklepu Wakkap, który uruchomił przedsprzedaż fizycznego wydania Red Dead Redemption na PlayStation 5. Owszem, w RDR na PS5 dało grać się już wcześniej, ale z pewnym haczykiem. Otóż najpierw należało kupić produkcję w wersji na PlayStation 4 i dopiero potem dokonać darmowej aktualizacji do wersji na PS5. Ewentualna pudełkowa edycja od razu na PlayStation 5 pozwoliłaby znacznie przyspieszyć proces wejścia do zabawy, a przy okazji uniknąć ewentualnych problemów, bo wszystkie uaktualnione pliki byłby już na płycie.