Red Dead Redemption na PS5 już za chwilę? W sieci ruszyła przedsprzedaż

Maciej Petryszyn
2026/04/16 12:00
Niewykluczone, że Red Dead Redemption pozazdrościło Grand Theft Auto 5. Efektem tej zazdrości może być wydanie na trzecią generację konsol.

W 2010 roku western od Rockstar Games wydany został na PlayStation 3. 14 lat później swojego dedykowanego wydania doczekało się również PlayStation 4.

Pudełkowe Red Dead Redemption na PlayStation 5?

Czy teraz pora na PlayStation 5? Niewykluczone. A przynajmniej na to wskazuje zaskakująca oferta hiszpańskiego sklepu Wakkap, który uruchomił przedsprzedaż fizycznego wydania Red Dead Redemption na PlayStation 5. Owszem, w RDR na PS5 dało grać się już wcześniej, ale z pewnym haczykiem. Otóż najpierw należało kupić produkcję w wersji na PlayStation 4 i dopiero potem dokonać darmowej aktualizacji do wersji na PS5. Ewentualna pudełkowa edycja od razu na PlayStation 5 pozwoliłaby znacznie przyspieszyć proces wejścia do zabawy, a przy okazji uniknąć ewentualnych problemów, bo wszystkie uaktualnione pliki byłby już na płycie.

Potencjalne Red Dead Redemption na PlayStation 5 zostało wycenione we wspomnianym sklepie na 32,90 €, co w przeliczeniu daje około 140 zł. W tej cenie otrzymać mielibyśmy zarówno podstawową wersję gry, jak i dodatek Undead Nightmare. Premiera tej edycji miałaby odbyć się 7 maja 2026, co oznacza, że dzielą nas od niej zaledwie 3 tygodnie. Warto jednak przy tym pamiętać, że RDR na PS5 to nie remake. Owszem produkcja, której akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie, otrzymała pewne usprawnienia, jak 60 klatek na sekundę czy też natywne 4K, mowa więc o dużym, ale nie potężnym skoku jakościowym względem oryginału z 2010 roku.

Kwestia RDR ostatnio zeszła na dalszy plan, czemu trudno się dziwić. Obecnie przecież Rockstar skupiony jest przede wszystkim na nadchodzącej premierze Grand Theft Auto 6. Ale co potem? Niewykluczone, że właśnie Red Dead Redemption 3, które według niektórych może już nawet powstawać. Ale nawet gdyby tak było, potencjalna trzecia odsłona serii musiałaby naprawić pewien istotny z punktu widzenia graczy błąd.

Źródło:https://en.viciados.net/red-dead-redemption-ps5-physical-version-leaks-with-release-date-and-reduced-price/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

