Red Dead Redemption 2 otrzyma fanowski dodatek. Ambitny mod naprawi wielki błąd gry Rockstara?

Zapowiedziano niezwykłą fanowską produkcję do drugiej części Red Dead Redemption.

Red Dead Redemption 2 nigdy nie doczekało się oficjalnego dodatku, ale z pomocą przychodzą fani, którzy tworzą własną ambitną pracę, która może zawstydzić deweloperów z Rockstar Games. Grupa twórców znana jako Mexico Team zaprezentowała rozbudowaną modyfikację o nazwie Red Dead Redemption 2: Nuevo Paraiso, która przenośi do gry kultowe tereny Meksyku znane z pierwszego RDR. Projekt jest traktowany przez zespół jak pełnoprawne rozszerzenie fabularne i już teraz można go pobrać we wczesnej wersji. Red Dead Redemption 2: Nuevo Paraiso – ambitna modyfikacja wielkości dodatku już do pobrania Według autorów mamy do czynienia z kompletnym odtworzeniem meksykańskiego pogranicza, wzbogaconym o wiele nowych elementów. W materiałach promocyjnych twórcy podkreślają, że teren został przygotowany od podstaw, z jeszcze większą dbałością o detale, by zachować klimat obu odsłon serii. W jednym z oficjalnych opisów twórcy tłumaczą swoje podejście do projektu:

Całość została zaprojektowana od nowa z ogromną starannością, przy jednoczesnym zachowaniu artystycznego charakteru znanego z obu gier. Jak informują modderzy, w rozszerzeniu odwiedzimy odtworzone miasta, wioski i obozowiska, a świat ma tętnić życiem dzięki nowej roślinności, odświeżonym szlakom, dodatkowym lokacjom i animacjom mieszkańców wykonujących codzienne czynności. Zgodnie z zapowiedzią w grze pojawią się również tajemnice i pozostałości dawnych wydarzeń. Modderzy zachęcają do eksploracji i odkrywania nowych wątków. Odkryjesz nowe sekrety, krótkie zadania poboczne oraz unikalne miejsca, które rozbudowują świat gry, nie naruszając jej pierwotnej tożsamości. Twórcy zapewniają też, że ich celem było jak najwierniejsze dopasowanie klimatu, oświetlenia i tonu opowieści do tego, co gracze znają z podstawowej wersji RDR2.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja znajduje się aktualnie w fazie wczesnego dostępu na platformie Nexus Mods. Autorzy w kolejnych aktualizacjach obiecują wprowadzić nową zawartość, dodatkowe aktywności i całkowicie odtworzony obszar Meksyku, który ma pozwolić wrócić do wydarzeń z roku 1907. Spodziewajcie się nowych terenów do eksploracji, zmienionych mechanik oraz odtworzonego świata, który pozwoli ponownie odwiedzić Meksyk. Modyfikacja pojawia się w ciekawym momencie dla fanów serii. Red Dead Redemption 2 pozostaje jednym z najlepiej ocenianych i najchętniej kupowanych tytułów ostatnich lat. Według danych finansowych wydawcy gra osiągnęła status jednej z najbardziej dochodowych produkcji w historii i sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Wciąż jednak brakuje informacji o aktualizacji dla konsol obecnej generacji, za to zapowiedziano premierę pierwszego RDR na kolejne platformy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.