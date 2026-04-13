Recenzje Pragmata mówią same za siebie. Capcom dostarczył graczom kolejny hit

Już wersja demonstracyjna pokazała, że Pragmata cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w najbliższy piątek. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiły się pierwsze recenzje, które jednoznacznie wskazują, że Capcom po raz kolejny stanął na wysokości zadania i przygotował bardzo dobrą produkcję.

Recenzje Pragmata już w sieci. Capcom nie rozczarowuje

W chwili pisania wiadomości Pragmata może pochwalić się średnią ocen na poziomie 87 punktów (na podstawie 86 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto jednak zaznaczyć, że aż 94% recenzentów poleca najnowszą grę w klimatach science fiction od Capcomu. Najnowsza produkcja japońskiej firmy chwalona jest przede wszystkim za udane połączenie mechaniki strzelania i hakowania, projekt poziomów oraz oprawę wizualną.