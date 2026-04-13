Recenzje Pragmata mówią same za siebie. Capcom dostarczył graczom kolejny hit

Recenzje Pragmata już w sieci. Capcom nie rozczarowuje
W chwili pisania wiadomości Pragmata może pochwalić się średnią ocen na poziomie 87 punktów (na podstawie 86 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto jednak zaznaczyć, że aż 94% recenzentów poleca najnowszą grę w klimatach science fiction od Capcomu. Najnowsza produkcja japońskiej firmy chwalona jest przede wszystkim za udane połączenie mechaniki strzelania i hakowania, projekt poziomów oraz oprawę wizualną.
Nie wszystkim do gustu przypadła jednak historia, ale już relacja pomiędzy głównymi bohaterami często wymieniana jest wśród zalet. W niektórych recenzjach pojawiają się też narzekania na backtracking oraz mało zróżnicowanych wrogów. Średnia ocen mówi jednak sama za siebie – Pragmata to bardzo dobra gra.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!