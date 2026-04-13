Recenzje Pragmata mówią same za siebie. Capcom dostarczył graczom kolejny hit

Mikołaj Ciesielski
2026/04/13 18:15
Nowa produkcja japońskiej firmy będzie poważnym kandydatem do zgarnięcia tytułu najlepszej gry 2026 roku.

Już wersja demonstracyjna pokazała, że Pragmata cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w najbliższy piątek. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiły się pierwsze recenzje, które jednoznacznie wskazują, że Capcom po raz kolejny stanął na wysokości zadania i przygotował bardzo dobrą produkcję.

Pragmata
Recenzje Pragmata już w sieci. Capcom nie rozczarowuje

W chwili pisania wiadomości Pragmata może pochwalić się średnią ocen na poziomie 87 punktów (na podstawie 86 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto jednak zaznaczyć, że aż 94% recenzentów poleca najnowszą grę w klimatach science fiction od Capcomu. Najnowsza produkcja japońskiej firmy chwalona jest przede wszystkim za udane połączenie mechaniki strzelania i hakowania, projekt poziomów oraz oprawę wizualną.

Nie wszystkim do gustu przypadła jednak historia, ale już relacja pomiędzy głównymi bohaterami często wymieniana jest wśród zalet. W niektórych recenzjach pojawiają się też narzekania na backtracking oraz mało zróżnicowanych wrogów. Średnia ocen mówi jednak sama za siebie – Pragmata to bardzo dobra gra.

Pragmata – wybrane oceny:

  • GameSpew – 10/10
  • PlayStation Universe – 9.5/10
  • TechRaptor – 9.5/10
  • GameWatcher – 9.5/10
  • AltChar – 9.5/10
  • gram.pl – 9/10
  • GameSpot – 9/10
  • Forbes – 9/10
  • Nintendo Life – 9/10
  • TheSixthAxis – 9/10
  • PlayStation LifeStyle – 9/10
  • Stevivor – 9/10
  • GamingBolt – 9/10
  • Worth Playing – 9/10
  • Push Square – 8/10
  • GameRant – 7/10
  • Xbox Achievements – 7/10

Na koniec przypomnijmy, że Pragmata zadebiutuje 17 kwietnia 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami gra dostępna będzie w polskiej wersji językowej. Zainteresowanych naszą opinią zapraszamy do lektury: Pragmata - recenzja. To może być najlepsza strzelanka tego roku.

Źródło:https://opencritic.com/game/19920/pragmata

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

