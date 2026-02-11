Recenzja Reanimal – Najlepsze Little Nightmares w historii

Little Nightmares to seria, której przyszłość ewidentnie przegrała z polityką korporacyjną. Po tym jak Embracer Group kupił zlokalizowane w Malmö Tarsier Studios, deweloper zakończył współpracę z Bandai Namco i związał się z THQ Nordic, również należącym do Embracera. Szwedzi nie chcieli robić czegoś zupełnie nowego, a dokładnie taką samą grę, tylko bez zewnętrznego partnera. Wszystko miało zostać “w rodzinie”. W efekcie zrodziły się dwie kontynuacje Little Nightmares. Pierwsza, oficjalna trójka powstała nakładem pracy Supermassive Games. Druga, nieformalna, to nowe IP Tarsier Studios. To właśnie to, na co fani powinni najmocniej ostrzyć sobie zęby.

Reanimal to nic innego jak kolejne Little Nightmares – jakiekolwiek inne porównania są zbędne, bo te dwie marki praktycznie nic nie dzieli, a łączy niemal wszystko. Zachowany jest więc każdy możliwy schemat, z całkowitym brakiem szerszego wprowadzenia fabularnego i dziećmi w roli głównej na czele. Przynajmniej tak się wydaje, bo czym są te postacie trudno na 100% ocenić. Tarsier Studios idzie też kierunkiem, który obrało zeszłoroczne Little Nightmares III, które dodało do rozgrywki kooperację. Zabawę zaczynamy z dwójką bohaterów, chociaż w tej produkcji postaci będzie więcej. Wszystkie łączy wspólne zagrożenie i przeszłość, którą co bystrzejsi gracze być może zrozumieją.

Nowy, dziecięcy koszmar

W kwestii narracji nie ma wielkich zmian względem Little Nightmares, chociaż nie można napisać, że nie ma ich w ogóle. Przede wszystkim postacie przemówiły (jest nawet polski dubbing), chociaż to raptem kilka bardzo krótkich zdań. Sama opowieść jest niezwykle mroczna i związana z koszmarem spowodowanym tym, co bohaterowie zrobili. Nie jest łatwo wszystko zinterpretować, chociaż mam wrażenie, że tym razem Tarsier Studios nieco jaśniej prezentuje to, co chce powiedzieć. Nadal jednak jest to fabuła wymagająca głębokiej interpretacji.

Podobnie jak w Little Nightmares, fundamentem każdego rozdziału jest motyw przewodni oraz wielki przeciwnik, który stoi nam na drodze. W Reanimal każdy rozdział jest inny i każdy ma w sobie wielkiego wroga, z którym prędzej czy później będzie trzeba się skonfrontować. Tutaj widać pierwsze, ogromne różnice między Reanimal a Little Nightmares III. Ta druga gra jest bardzo dobra. Mimo wszystko obie dzieli przepaść w kwestii różnorodności i rozmachu. Tarsier Studios wzniosło się na wyżyny, oferując odmienne od siebie etapy, z innymi pomysłami na gameplay i bossem. Znacznie więcej jest też dynamicznych, oskryptowanych sekwencji, w których na przykład musimy uciekać przed wrogiem. Niekiedy, w połączeniu z destrukcją otoczenia i perfekcyjną reżyserią, bardziej przypomina to najlepsze akcje z Call of Duty. W tym wypadku to wyjątkowy komplement.

Little Nightmares III to dobra gra, z którą miło spędziłem czas, ale nieco brakowało mi w niej emocji na najwyższym poziomie. Już dwójka miała tego więcej. W Reanimal deweloper wchodzi na znacznie wyższy poziom, robiąc ze swojej gry spektakularne AAA. Skala i rozmach są w tej produkcji na niesamowitym poziomie, a ostatni etap, czyli pole walki, to prawdziwy majstersztyk – jest tam absolutnie wszystko, od mroku i dramatu wojny, przez dynamiczne sekwencje akcji, kończąc na robiącej ogromne wrażenie walce z bossem. To jeden etap, ale z innymi jest podobne. Raz odwiedzamy opuszczony, wielki dom, pełen innych “dzieci”, które ukrywają się w cieniu, bo światło słoneczne jest dla nich zabójcze. Wielkie wrażenie robią też “wodne” sekwencje czy krótka wizyta na polu z wielką stodołą wypełnioną świniami. W Reanimal praktycznie nie ma żadnego poziomu, który jest pozbawiony czegoś ekscytującego i kreatywnego. To wielka różnica względem Little Nightmares III, któremu zabrakło odwagi do szokowania gracza niezwykłymi pomysłami.