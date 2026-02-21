Zaloguj się lub Zarejestruj

Reanimal to „najpiękniejszy horror od lat”. Tarsier Studios chwali się ocenami

Mikołaj Ciesielski
2026/02/21 12:00
W sieci pojawił się nowy zwiastun ostatniej gry twórców Little Nightmares.

W tym tygodniu informowaliśmy, że Reanimal podbija serca graczy, którzy mają jednak jeden zarzut. Wspomniany tytuł przypadł do gustu nie tylko użytkownikom, ale też wielu recenzentom. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się specjalny zwiastun nowej gry twórców Little Nightmares, w którym wydawca i deweloperzy chwalą się wysokimi ocenami.

Reanimal
Reanimal

Twórcy Reanimal chwalą się pozytywnym odbiorem swojej gry

W najnowszym zwiastunie Reanimal pochwalono się nie tylko wysokimi notami od recenzentów. W materiale wykorzystano bowiem również cytaty z wybranych recenzji. Redakcja Polygon stwierdziła, że najnowsza produkcja Tarsier Studios to „najpiękniejszy horror od lat”.

Natomiast GamingBolt uważa, że Reanimal to „doświadczenie, które zostaje z Tobą na długo po napisach końcowych”. Ostatni materiał promocyjny najnowszej produkcji twórców Little Nightmares znajdziecie na dole wiadomości. Koniecznie podzielcie się również swoimi wrażeniami, o ile mieliście już okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem.

W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Reanimal dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Tarsier Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Reanimal – Najlepsze Little Nightmares w historii.

Źródło:https://gamingbolt.com/reanimal-has-taken-the-gaming-world-by-storm-its-new-accolades-trailer-shows-you-why

