Reanimal to „najpiękniejszy horror od lat”. Tarsier Studios chwali się ocenami

W tym tygodniu informowaliśmy, że Reanimal podbija serca graczy, którzy mają jednak jeden zarzut. Wspomniany tytuł przypadł do gustu nie tylko użytkownikom, ale też wielu recenzentom. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się specjalny zwiastun nowej gry twórców Little Nightmares, w którym wydawca i deweloperzy chwalą się wysokimi ocenami.

Twórcy Reanimal chwalą się pozytywnym odbiorem swojej gry

W najnowszym zwiastunie Reanimal pochwalono się nie tylko wysokimi notami od recenzentów. W materiale wykorzystano bowiem również cytaty z wybranych recenzji. Redakcja Polygon stwierdziła, że najnowsza produkcja Tarsier Studios to „najpiękniejszy horror od lat”.