Reanimal to „najpiękniejszy horror od lat”. Tarsier Studios chwali się ocenami

W sieci pojawił się nowy zwiastun ostatniej gry twórców Little Nightmares.
W tym tygodniu informowaliśmy, że Reanimal podbija serca graczy, którzy mają jednak jeden zarzut. Wspomniany tytuł przypadł do gustu nie tylko użytkownikom, ale też wielu recenzentom. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się specjalny zwiastun nowej gry twórców Little Nightmares, w którym wydawca i deweloperzy chwalą się wysokimi ocenami.
Twórcy Reanimal chwalą się pozytywnym odbiorem swojej gry
W najnowszym zwiastunie Reanimal pochwalono się nie tylko wysokimi notami od recenzentów. W materiale wykorzystano bowiem również cytaty z wybranych recenzji. Redakcja Polygon stwierdziła, że najnowsza produkcja Tarsier Studios to „najpiękniejszy horror od lat”.
Natomiast GamingBolt uważa, że Reanimal to „doświadczenie, które zostaje z Tobą na długo po napisach końcowych”. Ostatni materiał promocyjny najnowszej produkcji twórców Little Nightmares znajdziecie na dole wiadomości. Koniecznie podzielcie się również swoimi wrażeniami, o ile mieliście już okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem.
W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy – czytamy w opisie gry na Steam.
