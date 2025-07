Reakcje społeczności graczy na możliwy koniec gry Forza Motorsport: "Zajechali tę serię na śmierć”

Seria rozpoczęła się w 2005 roku, a ostatnia odsłona zatytułowana po prostu Forza Motorsport, miała premierę w 2023 roku jako ósma główna część. Możliwość, że była to zarazem ostatnia odsłona gry, wywołała burzliwe reakcje w społeczności graczy, zwłaszcza miłośników symulacji i wyścigów. Oto kilka przykładów przepełnionych różnego rodzaju emocjami:

Użytkownik Metla nie owijał w bawełnę:

Mr Latte dodał:

Jonny Austin z kolei wskazuje na bardziej fundamentalny problem:

Słabym punktem Turn 10 było to, że robili Forzę jako fani motoryzacji, a nie motorsportu, w przeciwieństwie do Kaza z Gran Turismo. Przez lata nie wprowadzali podstaw, jak kwalifikacje, światła startowe czy poprawne opony do drag racingu. Ignorowali prośby graczy, za to chwalili się realistycznymi zdjęciami wlewu paliwa.