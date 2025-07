Ready or Not podwaja wynik. Strzelanka ze świetną sprzedażą na konsolach

VOID Interactive ma powody do świętowania.

Ready or Not przekroczyło już dwa miliony sprzedanych kopii w zaledwie dwa tygodnie od premiery na konsolach. Strzelanka zadebiutowała na PS5 i Xboxach Series X/S 15 lipca.

Na początku ubiegłego tygodnia pojawiły się oficjalne wyniki sprzedaży Ready or Not na konsolach . Informowano podówczas o milionie sprzedanych egzemplarzy. Teraz twórcy zaktualizowali dane.

Oficjalne potwierdzenie tego imponującego osiągnięcia nadeszło od Julio Rodrigueza, prezesa firmy VOID Interactive, który osobiście przekazał wiadomość za pośrednictwem platformy LinkedIn . Rodriguez wyraził swoją wdzięczność, kierując podziękowania do społeczności graczy i podkreślając ich zaangażowanie w rozgrywkę. Dodał również słowa uznania dla zespołu deweloperskiego VOID.

Przypomnijmy, że już w ciągu pierwszych czterech dni od premiery, Ready or Not zdołało sprzedać milion egzemplarzy na konsolach Xbox Series X/S i PS5. Gracze, wcielając się w operatorów jednostki SWAT, mierzą się z przestępczością, a studio VOID konsultowało się z oddziałami policyjnymi na całym świecie, by dostarczyć jak najbardziej realistycznych wrażeń.

Ready or Not to dynamiczna, taktyczna strzelanka FPP przedstawiająca operacje współczesnych oddziałów policyjnych SWAT, które muszą neutralizować przestępców i stawiać czoła niebezpiecznym sytuacjom. – brzmi opis gry.

Ready or Not ukazało się w pełnej wersji na PC w 2023 roku.