Ready or Not zalicza mocny start na konsolach. Mamy oficjalne wyniki sprzedaży

Deweloperzy ze studia Void Interactive mają powody do zadowolenia.

W zeszłym tygodniu Ready or Not w końcu zadebiutowało na konsolach. Wygląda na to, że decyzja o wydaniu gry na sprzętach Sony i Microsoftu była strzałem w dziesiątkę. Okazuje się bowiem, że taktyczna strzelanka od deweloperów ze studia Void Interactive cieszy się sporym zainteresowaniem wśród posiadaczy PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Twórcy Ready or Not chwalą się wynikami sprzedaży gry na PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Ready or Not na PlayStation 5 i Xbox Series X/S przekroczyła już milion egzemplarzy. Warto dodać, że wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 4 dni od premiery. Tym samym taktyczna strzelanka od studia Void Interactive może pochwalić się łączną sprzedażą (PC i konsole) na poziomie 10 milionów sztuk.