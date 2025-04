Ready or Not hitem Steama. Wyniki sprzedaży na platformie Valve robią wrażenie

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Ready or Not zadebiutuje latem tego roku na konsolach PlayStation i Xbox. Wspomnianej produkcji udało się już jednak dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Potwierdzają to najnowsze wyniki sprzedaży, którymi podzielili się przedstawiciele studia Void Interactive.

Ujawniono wyniki sprzedaży Ready or Not na Steam

Zgodnie z przekazanymi informacjami Ready or Not sprzedało się już w ponad 9 milionach egzemplarzy na Steam. Julio Rodriguez, dyrektor generalny Void Interactive, zdradził nawet, że taktyczna strzelanka wielkimi krokami zbliża się do 10 milionów sprzedanych kopii. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, który udało się osiągnąć w nieco ponad trzy lata.