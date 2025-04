Ready of Not trafi latem na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Shooter otrzymał nowy zwiastun

Studio VOID Interactive ogłosiło, że ich taktyczny FPS Ready or Not zadebiutuje latem tego roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Pierwsza wersja Ready or Not trafiła na PC w ramach wczesnego dostępu (Steam) 17 grudnia 2021 roku, z kolei premiera pełnej wersji odbyła się 13 grudnia 2023 roku. Wraz z premierą konsolową, gra trafi również na Epic Games Store i Microsoft Store.

Studio VOID Interactive ogłosiło, że ich taktyczny FPS Ready or Not zadebiutuje latem tego roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Gra, która odniosła całkiem niezły sukces na PC, przenosi realistyczne i wymagające akcje SWAT na konsole najnowszej generacji.

Ready of Not będzie dostępne w wersji cyfrowej i pudełkowej w trzech wariantach:

(PC-towcy dostaną je również za darmo)

Deluxe Edition w cenie 69,99 euro czyli około 298 złotych, która zawiera:

Pełną wersję gry

Zawartość dodatkowa (DLC): “Home Invasion” – (również do kupienia osobno za 9,99 dolarów), “Dark Waters” – (z nowym śmigłowcem wsparcia UH-60) oraz nieujawnione DLC nr. 3

Granatnik M32A1

Pistolet MK-V

Strzelba 90M

Gracze w Ready or Not wejdą do świata Los Suenos, miasta pogrążonego w fali przestępczości. Lokalne służby są przeciążone, dlatego specjalne oddziały SWAT zostają zmobilizowane do reagowania w najniebezpieczniejszych sytuacjach takich jak zamachy bombowe czy też zabarykadowani przestępcy, porwania zakładników.

Na graczy czeka 20 misji w trybie jednoosobowym lub online w kooperacji dla maks. 5 osób, dwie nowe misje z darmowego dodatku Stories from Los Sueños (równocześnie na PC i konsole), DLC z 6 dodatkowymi poziomami oraz wsparciem śmigłowca w „Dark Waters”. Do tego dochodzi szeroka personalizacja zespołu SWAT oraz realistyczna, taktyczna rozgrywka z pełną dowolnością podejścia do misji i z użyciem autentycznego sprzętu.