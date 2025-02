Ralph Fiennes stracił głosy w walce o Oscara bo błędnie uznano, że już go posiada

Choć Fiennes ponownie liczy się w oscarowym wyścigu, jego szanse na statuetkę nie są najwyższe. Głównymi faworytami w kategorii aktora pierwszoplanowego pozostają Timothée Chalamet, który zagrał Boba Dylana w filmie Kompletnie Nieznany, oraz właśnie Adrien Brody. Chalamet triumfował niedawno w nagrodach SAG, za to Brody ma na koncie Złoty Glob.

Bez względu na wynik tegorocznej gali, jedno jest pewne – Ralph Fiennes to aktor, który od wielu lat niezapomnianych kreacji. Jest bardzo cenionym aktorem nawet jeśli statuetki Oscara jeszcze nie posiada. Przypominamy, że w tym roku najwięcej nominacji do Oscara zdobył film Emilia Perez, w gronie faworytów do statuetki jest też Konklawe, Anora i The Brutalist.