Tom Cruise otrzyma Oscara – ikona kina w końcu doceniona przez Akademię

Tom Cruise zostanie nagrodzony Honorowym Oscarem. Dojdzie do tego podczas 16. dorocznej gali Governors Awards, która odbędzie się 16 listopada w Ray Dolby Ballroom w Hollywood. Akademia nagrodzi aktora za całokształt twórczości, w tym za wyjątkowy wkład w rozwój kina oraz niesłabnące zaangażowanie w promowanie tradycyjnego doświadczenia kinowego.

REUTERS/Eduardo Munoz

Tom Cruise otrzyma Oscara, ale honorowego

Cruise od lat należy do grona najbardziej wpływowych i dochodowych gwiazd Hollywood. Jego kariera to połączenie wielkich produkcji, wyrazistych ról dramatycznych oraz imponującej determinacji. Trzykrotnie nominowany do Oscara za role w Urodzonym 4 lipca, Jerry’m Maguire i Magnolii, dał się poznać także jako producent – to m.in. dzięki niemu Top Gun: Maverick stał się globalnym sukcesem i symbolem odbudowy kina po pandemii COVID-19. Film przyniósł Cruise’owi nominację do Oscara dla najlepszego filmu jako producentowi i przyciągnął miliony widzów z powrotem do sal kinowych.