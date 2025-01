Rozdano Złote Globy 2025. Emilia Pérez i Szogun triumfują

Nagrodę dla najlepszego filmu dramatycznego zdobył The Brutalist Brady’ego Corbeta, który zgarnął również statuetki za reżyserię i dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w dramacie (Adrien Brody) . Z kolei amerykańsko-francuska koprodukcja Emilia Pérez zwyciężyła w kategorii najlepszej komedii lub musicalu. Film zdobył także nagrody za rolę drugoplanową (Zoe Saldaña), najlepszą piosenkę („El Mal”) i film zagraniczny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 82. gala Złotych Globów – nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. W kategoriach filmowych zwyciężyły filmy The Brutalist (3 statuetki) i Emilia Pérez (4 statuetki). Najlepszymi serialem dramatycznym okazał Szogun (4 statuetki). Twórcy tych produkcji mają najwięcej powodów do zadowolenia.

Szogun okazał się królem telewizji. Serial zdobył nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego oraz trzy statuetki aktorskie. Hiroyuki Sanada i Anna Sawai zostali uhonorowani za role pierwszoplanowe, a Tadanobu Asano za najlepszą rolę drugoplanową w telewizji. Warto także zwrócić uwagę, że w kategoriach telewizyjnych, w dwóch kategoriach wyróżniono także produkcję Reniferek. Statuetki trafiły także do dwóch aktorskich pewniaków – Collina Farrela za rolę w Pingwinie, oraz Jeremy'ego Allena White'a za rolę w trzecim sezonie The Bear.

Zaskoczenia. W głowie się nie mieści 2 bez statuetki

W kategoriach aktorskich dla filmów emocje sięgnęły zenitu. Fernanda Torres triumfowała jako najlepsza aktorka dramatyczna za rolę w I’m Still Here, pokonując wielkie gwiazdy, w tym Angelinę Jolie i Kate Winslet. W swoim przemówieniu Torres przypomniała o historycznym sukcesie swojej matki, Fernandy Montenegro. Demi Moore zdobyła z kolei pierwszą w karierze nagrodę w kategorii najlepsza aktorka (nie licząc Saturna za rolę w Uwierz w ducha) za przełomową rolę w filmie Substancja – aktorka nie omieszkała ironicznie do tego nawiązać. Kategorie aktorskie przyniosły także polski akcent – Kieran Culkin, grający w rozgrywającym się w Polsce Prawdziwym bólu, otrzymał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową.

Najbardziej zaskakujący zwrot akcji przyniosła jednak kategoria animacji — europejska produkcja Flow pokonała faworyzowane W głowie się nie mieści 2, jeden z największych hitów komercyjnych ubiegłego roku. Ale już kategorii Najlepsze Filmowe i Box-office’owe Osiągnięcie triumfował głośny musical Wicked, który wyróżniono za imponujące wyniki finansowe i popularność w kinach.

Pełna lista nagrodzonych:

NAJLEPSZY DRAMAT

The Brutalist

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Adrien Brody – The Brutalist

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Fernanda Torres – I’m Still Here

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL

Emilia Pérez

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Sebastian Stan – A Different Man

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Demi Moore – Substancja

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE

Kieran Culkin – Prawdziwy ból

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE

Zoe Saldana – Emilia Pérez

NAJLEPSZY REŻYSER

Brady Corbet – The Brutalist

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY

Konklawe

NAJLEPSZA MUZYKA

Challengers

NAJLEPSZA PIOSENKA

El Mal” – Emilia Pérez

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY