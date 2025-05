Rainbow Six Siege X z oficjalną datą premiery. Ubisoft dzieli się szczegółami

Wiemy, kiedy rozpocznie się „nowa epoka w dziejach” taktycznej strzelanki francuskiej firmy.

W lutym doczekaliśmy się zapowiedzi Rainbow Six Siege X, czyli aktualizacji opisywanej jako „największa transformacja w historii gier”. Nieco później, bo pod koniec marca, mieliśmy natomiast okazję rzucić okiem na nowy tryb Dual Front, który pojawi się wkrótce w taktycznej strzelance Ubisoftu. Teraz natomiast francuska firma ujawniła, kiedy Rainbow Six Siege doczeka się ogromnego patcha. Ubisoft ujawnił dokładną datę premiery Rainbow Six Siege X Zgodnie z przekazanymi informacjami Rainbow Six Siege X zadebiutuje już 10 czerwca 2025 roku. Wszystkie nowości zostaną udostępnione w formie bezpłatnej aktualizacji dla posiadaczy gry na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, a także użytkowników Amazon Luna. To jednak nie koniec wartych uwagi wiadomości.

Nowi gracze będą bowiem mogli skorzystać z opcji Free Access. Ubisoft informuje, że darmowy dostęp zapewni „nieograniczoną” możliwość zabawy w trybie Standardowym, Szybkiej gry oraz Dual Front, a także 26 operatorami do wyboru. Natomiast kupujący Rainbow Six Siege przed premierą Siege X zachowają dostęp do wszystkich trybów, w tym również do trybu Rankinowego. Ubisoft zapewnia także, że wszyscy fani Rainbow Six Siege będą mogli przenieść aktualnie posiadane treści i postępy do wersji Rainbow Six Siege X. Gracze mogą także liczyć na „specjalne nagrody”. Rodzaj niespodzianki będzie natomiast uzależniony od tego, jak długo dany użytkownik jest związany z produkcją francuskiej firmy. Siege X wprowadza pogłębioną rozgrywkę taktyczną, poprawione czucie gry oraz nowe sposoby rozgrywki. Dodanie nowych elementów do niszczenia, takich jak gaśnice przeciwpożarowe, wykrywacze metali oraz instalacje gazowe, otwierają niekończące się możliwości i zapewniają wyjątkowe narzędzia do planowania strategicznego – czytamy na stronie Ubisoftu.

Rainbow Six Siege X wprowadzi również zmiany w warstwie wizualnej. W dniu premiery „w pełni zmodernizowanych” zostanie pięć map. Natomiast wraz ze startem każdego nowego sezonu w ręce fanów trafiać będą kolejne trzy zaktualizowane mapy. Na koniec przypomnijmy, że od premiery Rainbow Six Siege minie w tym roku 10 lat. Taktyczna strzelanka Ubisoftu zadebiutowała bowiem na rynku w grudniu 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinią na temat wspomnianej produkcji, to zachęcamy Was do lektury: Rainbow Six: Siege – recenzja.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.