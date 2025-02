Rainbow Six Siege X nadchodzi. To „największa transformacja w historii gier”

Zgodnie z przekazanymi informacjami Rainbow Six Siege X „położy podwaliny pod kolejne lata taktycznej i niepowtarzalnej rozgrywki”. Więcej informacji na temat nadchodzących zmian otrzymamy już 13 marca 2025 roku podczas Rainbow Six Siege X Showcase . Ubisoft zapowiada „wciągające i jedyne w swoim rodzaju” wydarzenie, w którego trakcie fani odkryją wszystkie nowości, które pojawią się wraz z premierą Siege X.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się plotki na temat kontynuacji Rainbow Six Siege . Dzisiaj natomiast Ubisoft potwierdził, że blisko 10-letnia strzelanka doczeka się dużych zmian. Już niedługo doczekamy się bowiem prezentacji Rainbow Six Siege X, które ma rozpocząć „nową epokę w dziejach” wspomnianej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Rainbow Six Siege zadebiutowało na rynku w kwietniu 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra doczekała się również wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinią na temat wspomnianej produkcji, to zachęcamy Was do lektury: Rainbow Six: Siege – recenzja.