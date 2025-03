Rainbow Six Siege X z nowym trybem 6 na 6. Ubisoft podzielił się prezentacją FPS-a

Najnowsza zapowiedź Rainbow Six Siege X ujawniła nowy tryb gry 6 na 6 osób. Będzie się on nazywał Dual Front i został udostępniony do testów wczoraj, a beta samej gry ma trwać do 19 marca do godziny 20:00 czasu polskiego. Ubisoft podzielił się również materiałem, na którym możemy zobaczyć, jak w praktyce wygląda nowa forma rozgrywki.

Rainbow Six Siege X - opis trybu Dual Front

Podczas Rainbow Six Siege X Showcase twórcy sieciowego FPS-a po raz pierwszy zaprezentowali nowy tryb, czyli wspomniany Dual Front. W ramach gameplayu gracze zmierzą się między sobą na nowej mapie, gdzie podzieleni na drużyny będą próbowali wykonać różnego rodzaju zadania w wybranych częściach lokacji. Osoby mogą zostać podzielone na te zajmujące się ofensywą oraz defensywą.