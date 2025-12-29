Rady mistrzów pomogły Lando Norrisowi sięgnąć po tytuł. Vettel, Stoner i Hamilton wsparli Brytyjczyka w drodze po mistrzostwo świata

Byli mistrzowie świata F1 i MotoGP wspierali Lando Norrisa w jego drodze po pierwszy tytuł. Jak się okazuje, ich rady były bardzo cenne.

Lando Norris ujawnił, że cenne wskazówki od byłych mistrzów świata Formuły 1 i MotoGP odegrały kluczową rolę w spełnieniu jego największego sportowego marzenia. Brytyjczyk przyznał, że wsparcie między innymi Sebastiana Vettela oraz Caseya Stonera pomogło mu zachować wiarę w siebie w decydujących momentach sezonu.

Rady mistrzów pomogły nowemu mistrzowi F1

26-letni kierowca McLarena sięgnął po swój pierwszy tytuł mistrza świata F1 po dramatycznym finale sezonu w Abu Zabi. Trzecie miejsce w ostatnim wyścigu wystarczyło, aby wygrać mistrzostwa po zaciętej walce z dwójką rywali. Norris pokonał Maxa Verstappena z Red Bulla zaledwie o dwa punkty, a swojego zespołowego kolegę Oscara Piastriego o 13 punktów. Jak się okazuje, w najtrudniejszych chwilach Norris mógł liczyć na wsparcie sportowych legend. Czterokrotny mistrz świata F1 Sebastian Vettel oraz dwukrotny mistrz świata MotoGP Casey Stoner skontaktowali się z nim, przekazując słowa otuchy i konkretne rady. Lando Norris powiedział: