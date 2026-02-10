Toprak Razgatlioglu ma problem z adaptacją do motocykla MotoGP. Jack Miller jest bardzo pomocny, ale to wciąż za mało

Toprak Razgatlioglu zdobył cenne wskazówki, jadąc za zespołowym partnerem Jackiem Millerem podczas testów MotoGP w Sepang, ale wciąż ma wiele problemów.
Debiutujący w MotoGP Toprak Razgatlioglu minimalnie nie zrealizował swojego celu, jakim było okrążenie w czasie 1’57.xxx podczas testu w Sepang. Kilka okrążeń przejechanych za zawodnikiem Pramac Yamahy, Jackiem Millerem, potwierdziły jednak obecne mocne i słabe strony, aktualnego mistrza świata WorldSBK, który debiutuje na nowym motocyklu z silnikiem V4.
Trudne początki w MotoGP dla mistrza świata WorldSBK
Po tym, jak test Yamahy został wstrzymany drugiego dnia z powodu problemu technicznego, Razgatlioglu wrócił na tor i w ostatnim dniu uzyskał najlepszy czas 1:58.326. Był to wynik tylko nieznacznie gorszy od najlepszego czasu Millera. Australijczyk był równie szybki podczas symulacji Sprintu, jak i w ataku czasowym, ale o 0,746 sek. wolniejszy od najszybszej Yamahy Alexa Rinsa i o 1,924 sek. od nadającego tempo Ducati Gresini, Alexa Marqueza. Toprak Razgatlioglu skomentował minione testy:
Staram się zrozumieć, gdzie muszę się poprawić, a także jak bardzo muszę dostosować swój styl jazdy do tego motocykla. Jack bardzo mi pomógł. Jechałem za nim przez kilka okrążeń, aby zrozumieć, jak podchodzić do niektórych zakrętów, które wciąż są dla mnie trudne. To porównanie podkreśliło, że podczas hamowania jestem mocny, potrafię hamować bardzo ostro i zatrzymać motocykl, to jest perfekcyjne. Ale długie zakręty wciąż są dla mnie niezrozumiałe… Jack jest bardzo mocny w długich zakrętach.
Toprak uważa, że duża część trudności wynika z nauki wykorzystywania tylnej opony Michelin w MotoGP:
Przednia opona teraz daje perfekcyjne wyczucie, ale tylna wciąż jest trudna, bo jest bardzo czuła. Nie jest mi łatwo zrozumieć przyczepność tej opony. Opony Pirelli [w WorldSBK], kiedy czujesz ich uślizg, łatwo nimi zarządzać, ale kiedy Michelin zaczyna się ślizgać, to już nie przestaje. Inni zawodnicy lepiej znają tę oponę, ale dla mnie to bardzo trudne. Trzeba jeździć w stylu Moto2 i otwierać gaz bardzo delikatnie, bo ta opona jest tak czuła. Staram się do tego dostosować. Mój zespół zawsze mówi: “jedź płynnie”, ale łatwo powiedzieć! Kiedy jadę na nowej oponie, bardzo trudno jest długo czekać z otwarciem gazu, bo w Superbike’u zawsze używałem tylnej opony do skręcania. Zawsze korzystałem z uślizgu tyłu do wyjścia z zakrętu i dobrej akceleracji, ale MotoGP jest odwrotnością. W Tajlandii może spróbujemy innych ustawień, testowaliśmy nowe części i skupialiśmy się na samej jeździe. Ale teraz wygląda na to, że potrzebujemy innej konfiguracji zawieszenia, bo potrzebuję pomocy przy skręcaniu i większej przyczepności.
GramTV przedstawia:
Jednym z eksperymentów, które już trwają, jest wyższe ustawienie kierownicy, z czego zażartował debiutant w MotoGP:
Tak, teraz jeżdżę jak na motocyklu turystycznym!. Po prostu próbuję trochę jak w stylu Superbike. W niektórych obszarach czuję się perfekcyjnie, szczególnie na hamowaniach, z tą kierownicą jestem naprawdę mocny, ale tracę na prostej. Tracę trochę prędkości maksymalnej i może trochę w zakręcie, bo kierownica jest wysoko, więc nie jest łatwo mocno się złożyć. Poza tym to normalnie nie jest mój styl, zwykle nie schodzę aż tak nisko, ale teraz zaczynamy zmieniać mój styl jazdy, bo MotoGP tego wymaga.
Ostatni test MotoGP przed wyścigowym debiutem Razgatlioglu odbędzie się w Buriram w weekend 21-22 lutego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!