Toprak Razgatlioglu ma problem z adaptacją do motocykla MotoGP. Jack Miller jest bardzo pomocny, ale to wciąż za mało

Toprak Razgatlioglu zdobył cenne wskazówki, jadąc za zespołowym partnerem Jackiem Millerem podczas testów MotoGP w Sepang, ale wciąż ma wiele problemów.

Debiutujący w MotoGP Toprak Razgatlioglu minimalnie nie zrealizował swojego celu, jakim było okrążenie w czasie 1’57.xxx podczas testu w Sepang. Kilka okrążeń przejechanych za zawodnikiem Pramac Yamahy, Jackiem Millerem, potwierdziły jednak obecne mocne i słabe strony, aktualnego mistrza świata WorldSBK, który debiutuje na nowym motocyklu z silnikiem V4.

Trudne początki w MotoGP dla mistrza świata WorldSBK

Po tym, jak test Yamahy został wstrzymany drugiego dnia z powodu problemu technicznego, Razgatlioglu wrócił na tor i w ostatnim dniu uzyskał najlepszy czas 1:58.326. Był to wynik tylko nieznacznie gorszy od najlepszego czasu Millera. Australijczyk był równie szybki podczas symulacji Sprintu, jak i w ataku czasowym, ale o 0,746 sek. wolniejszy od najszybszej Yamahy Alexa Rinsa i o 1,924 sek. od nadającego tempo Ducati Gresini, Alexa Marqueza. Toprak Razgatlioglu skomentował minione testy: