JDM: Japanese Drift Master z ważną aktualizacją. Do gry trafi multiplayer oraz edytor malowań

Jak dowiedzieliśmy się z oficjalnego kanału JDM: Japanese Drift Master na Discordzie, twórcy zaktualizowali roadmapę dla gry. Już w drugim kwartale tego roku do gry trafią długo wyczekiwane opcje, w tym edytor malowań oraz multiplayer.

Do polskiego JDM trafią ważne elementy

W oficjalnym komunikacie na Discordzie, twórcy JDM: Japanese Drift Master poinformowali, że ustalili największe cele i umieścili je na osi czasu. Ekpia w pierwszej kolejności skupi się na nadchodzącym DLC, które będzie skupiony wyłącznie na nowych samochodach. Ten dodatek ma przypominać DLC “Made in USA” zarówno pod kątem zakresu zawartości jak i ceny (około 20 złotych). Następnie do gry mają trafić długo wyczekiwane samochody JDM, które co ciekawe trafią do wszystkich posiadaczy gry całkowicie za darmo. Na koniec twórcy zostawili sobie dwa elementy o które gracze pytali prawdopodobnie najczęściej. W grze ma pojawić się tryb multiplayer, a także system malowań, co idealnie będzie pasowało do obecnego w produkcji tuningu wizualnego i mechanicznego. Wszystkie powyższe funkcje powinny być ukończone i gotowe do gry, zanim zakończy się drugi kwartał 2026 roku.