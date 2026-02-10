Zaloguj się lub Zarejestruj

JDM: Japanese Drift Master z ważną aktualizacją. Do gry trafi multiplayer oraz edytor malowań

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/10 18:30
0
0

Już wkrótce JDM: Japanese Drift Master wzbogaci się o ważne funkcje.

Jak dowiedzieliśmy się z oficjalnego kanału JDM: Japanese Drift Master na Discordzie, twórcy zaktualizowali roadmapę dla gry. Już w drugim kwartale tego roku do gry trafią długo wyczekiwane opcje, w tym edytor malowań oraz multiplayer.

JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master

Do polskiego JDM trafią ważne elementy

W oficjalnym komunikacie na Discordzie, twórcy JDM: Japanese Drift Master poinformowali, że ustalili największe cele i umieścili je na osi czasu. Ekpia w pierwszej kolejności skupi się na nadchodzącym DLC, które będzie skupiony wyłącznie na nowych samochodach. Ten dodatek ma przypominać DLC “Made in USA” zarówno pod kątem zakresu zawartości jak i ceny (około 20 złotych). Następnie do gry mają trafić długo wyczekiwane samochody JDM, które co ciekawe trafią do wszystkich posiadaczy gry całkowicie za darmo. Na koniec twórcy zostawili sobie dwa elementy o które gracze pytali prawdopodobnie najczęściej. W grze ma pojawić się tryb multiplayer, a także system malowań, co idealnie będzie pasowało do obecnego w produkcji tuningu wizualnego i mechanicznego. Wszystkie powyższe funkcje powinny być ukończone i gotowe do gry, zanim zakończy się drugi kwartał 2026 roku.

JDM Roadmap
JDM Roadmap

GramTV przedstawia:

Studio w nadchodzących dniach wprowadzi także obsługę kierownic Logitech i Thrustmaster na PlayStation 5. W chwili premiery gry na konsoli Sony, kierownice nie były obsługiwane i nadal nie są, ale ma to się wkrótce zmienić. Twórcy JDM pracują także, nad dodaniem wsparcia kierownic na Xboxie. Niestety nie podano dokładnych szczegółów, na przykład, które modele kierownic będą działały poprawnie z grą. Twórcy poinformowali, że więcej informacji na ten temat podadzą wkrótce.

JDM: Japanese Drift Master to gra wyścigowa, która została stworzona przez polskie studio Gaming Factory. Wspomniana firma odpowiada ponadto za wydanie swojego dzieła. Za sprawą JDM: Japanese Drift Master przenosimy się do wielkiego, otwartego świata. Akcja gry toczy się na terenie Japonii, która jest światową stolicą driftu będącego tematem przewodnim opisywanej produkcji, choć mimo wszystko nie brakuje w niej także klasycznych wyścigów. Twórcy przygotowali niezwykle różnorodne lokacje, więc podczas rozgrywki zwiedzimy położone nad malowniczym jeziorem Haikama miasteczka, eksplorując zróżnicowane drogi czy też kręte górskie szlaki.

Tagi:

News
aktualizacja
multiplayer
wyścigi
samochody
Wyścigowe
Roadmap
Gaming Factory
samochodówki
mapa drogowa
JDM: Japanese Drift Master
simcade
wyścigi samochodowe
JDM
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112