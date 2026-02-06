Koniec testów MotoGP na torze Sepang. Alex Marquez najszybszym zawodnikiem

Testy MotoGP w Sepang 2026 zakończyły się najlepiej dla Alexa Marqueza, z kolei Yamaha nadal boryka się ze sporymi problemami.

Alex Marquez zakończył oficjalne testy MotoGP w Sepang jako najszybszy zawodnik zarówno pod względem pojedynczego okrążenia, jak i tempa symulacji sprintu. Trzeci, a zarazem ostatni dzień testów tylko potwierdził bardzo dobrą formę zawodnika zespołu Gresini Ducati, który był również zwycięzcą ubiegłorocznego Grand Prix Malezji. Wyniki przedsezonowych testów MotoGP w Sepang Alex Marquez ustanowił najlepszy czas całych testów już w porannej sesji, a przez większą część popołudnia pozostawał punktem odniesienia dla rywali. Dopiero pod koniec dnia do ataku na czołowe pozycje ruszyli Marco Bezzecchi oraz Fabio di Giannantonio. Mimo wszystko Bezzecchi w drugiej sesji stracił do porannego czasu Marqueza zaledwie 0,124 sekundy i nie zdołał odebrać mu pierwszego miejsca.

Zawodnik Gresini był również kluczową postacią w symulacjach sprintu przeprowadzanych trzeciego dnia. Jego średnie tempo okazało się najlepsze spośród wszystkich motocyklistów, którzy zdecydowali się na ten program testowy. Na tym polu bardzo mocno przewyższył fabryczny duet Ducati w postaci Francesco Bagnaii oraz Marca Marqueza. Czwartek przyniósł także powrót Yamahy z nowym silnikiem V4, której motocykle ponownie wyjechały na tor po otrzymaniu zgody na wznowienie testów. Wszystkie maszyny zostały wycofane na jeden dzień po wtorkowych problemach technicznych. Jednocześnie z jazd wykluczony został Fabio Quartararo. Francuz dołączył tym samym do Jorge Martina oraz Fermina Aldeguera na liście zawodników pozostających na uboczu po kontuzjach. Quartararo wciąż odczuwa skutki urazu palca, którego doznał pierwszego dnia testów. Niestety Yamaha zdaje się pozostawać w dołku, podczas gdy Honda wyraźnie odbija się od dna.

GramTV przedstawia:

Ostatni przedsezonowy sprawdzian przed rozpoczęciem mistrzostw świata MotoGP 2026 odbędzie się w Buriram w Tajlandii w dniach 21-22 lutego, czyli na tydzień przed inauguracyjną rundą sezonu. Łączone czasy zawodników z trzech dni: Crash.net