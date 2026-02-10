Aston Martin zaprezentował malowanie pierwszego bolidu F1 zaprojektowanego przez Adriana Neweya

Ujawniono barwy, w których ścigać się będzie pierwszy samochód F1 Aston Martina stworzony przez Adriana Neweya.
Aston Martin stał się właśnie ostatnim zespołem F1, który zaprezentował malowanie swojego samochodu na sezon 2026. Długo wyczekiwany bolid AMR26 pokazano w klasycznej kolorystyce Aston Martin Racing Green w poniedziałkowy wieczór podczas wydarzenia inaugurującego sezon w Arabii Saudyjskiej, ojczyźnie sponsora tytularnego, czyli Aramco.
Bolid Aston Martina na 2026 rok przyciągnął wiele spojrzeń, gdy zadebiutował w całkowicie czarnym malowaniu w ostatniej godzinie przedostatniego dnia zamkniętego shakedownu w Barcelonie pod koniec stycznia. To pierwszy samochód F1 Aston Martina zbudowany przez legendarnego projektanta Adriana Neweya w ultranowoczesnym kampusie technologicznym zespołu w Silverstone. AMR26 będzie również pierwszym autem ekipy napędzanym jednostką Hondy w ramach ekskluzywnej współpracy silnikowej, która zapewniła Aston Martinowi status zespołu fabrycznego.
Aston Martin liczy na poprawę po rozczarowującym sezonie 2025, w którym zespół zajął siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów, zdobywając zaledwie 89 punktów. Dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso ponownie będzie partnerem Lance’a Strolla, syna miliardera Lawrence’a Strolla, czyli właściciela zespołu. Właściciel teamu powiedział:
AMR26 to definiujący krok dla Aston Martin Aramco, gdy wchodzimy w nową erę Formuły 1 w 2026 roku. Te przepisy to największy reset, jaki sport widział od pokolenia i podchodzimy do niego z jasną ambicją: zbudować zespół zdolny do wygrywania. Każdy ruch, który wykonujemy, jest zaplanowany, przemyślany, celowy i podporządkowany temu, dokąd zmierzamy. Ten rok oznacza także nasz pierwszy sezon jako w pełni fabryczny zespół, wspierany przez partnerów światowej klasy, w tym Hondę, Aramco i Valvoline. Kampus technologiczny AMR jest już ukończony, mamy ludzi, zaplecze i długoterminowe inwestycje, aby rywalizować z najlepszymi. Dzisiejszy dzień to kolejny ważny kamień milowy w tej drodze.
Aston Martin ma nadzieję, że ich konstrukcja na 2026 rok będzie bardziej konsekwentna niż poprzedniczka, a Newey zastosował przy projektowaniu AMR26 holistyczne podejście:
2026 rok to w Formule 1 rzadki moment, ponieważ po raz pierwszy jednocześnie zmieniły się przepisy dotyczące podwozia i jednostek napędowych. Przy zupełnie nowych regulacjach najlepsza filozofia nigdy nie jest od razu oczywista, a zrozumienie ewoluuje wraz z rozwojem samochodu. W przypadku AMR26 przyjęliśmy podejście całościowe: nie chodzi o jeden wyróżniający się element, lecz o to, jak cały pakiet współpracuje. Skupiliśmy się na solidnych fundamentach, potencjale rozwoju i aucie, z którego Lance i Fernando – mamy nadzieję – będą mogli regularnie wydobywać osiągi.
Alonso, który w lipcu skończy 45 lat, określił Neweya jako jedną z najbardziej zdeterminowanych i konkurencyjnych osób, jakie kiedykolwiek spotkał:
To niezwykle ekscytujący nowy rozdział dla Aston Martin Aramco, gdy dostosowujemy się do nowych przepisów, nowych jednostek napędowych i nowych pomysłów. Mając Lawrence’a i Adriana, mamy na czele zespołu dwie z najbardziej zdeterminowanych i konkurencyjnych osób, jakie kiedykolwiek poznałem. Ostatnie lata nie były łatwe, ale wiele się nauczyliśmy, a takie doświadczenie zawsze cię wzmacnia. Wszyscy w tym zespole mają ten sam głód rywalizacji i widzę, jak dużo pracy wykonywane jest za kulisami, by dać nam samochód, który będziemy mogli rozwijać w trakcie sezonu. Nie mogę się doczekać wyjazdu na tor i pracy nad rozwojem auta, gdy jeszcze w tym tygodniu udamy się do Bahrajnu. Nie mogę się doczekać, by mocno naciskać i pomóc uczynić Aston Martin Aramco silniejszym i bardziej konkurencyjnym.
