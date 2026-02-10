Aston Martin zaprezentował malowanie pierwszego bolidu F1 zaprojektowanego przez Adriana Neweya

Bolid Aston Martina na 2026 rok przyciągnął wiele spojrzeń, gdy zadebiutował w całkowicie czarnym malowaniu w ostatniej godzinie przedostatniego dnia zamkniętego shakedownu w Barcelonie pod koniec stycznia. To pierwszy samochód F1 Aston Martina zbudowany przez legendarnego projektanta Adriana Neweya w ultranowoczesnym kampusie technologicznym zespołu w Silverstone. AMR26 będzie również pierwszym autem ekipy napędzanym jednostką Hondy w ramach ekskluzywnej współpracy silnikowej, która zapewniła Aston Martinowi status zespołu fabrycznego.

Aston Martin stał się właśnie ostatnim zespołem F1, który zaprezentował malowanie swojego samochodu na sezon 2026. Długo wyczekiwany bolid AMR26 pokazano w klasycznej kolorystyce Aston Martin Racing Green w poniedziałkowy wieczór podczas wydarzenia inaugurującego sezon w Arabii Saudyjskiej, ojczyźnie sponsora tytularnego, czyli Aramco.

Aston Martin liczy na poprawę po rozczarowującym sezonie 2025, w którym zespół zajął siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów, zdobywając zaledwie 89 punktów. Dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso ponownie będzie partnerem Lance’a Strolla, syna miliardera Lawrence’a Strolla, czyli właściciela zespołu. Właściciel teamu powiedział:

AMR26 to definiujący krok dla Aston Martin Aramco, gdy wchodzimy w nową erę Formuły 1 w 2026 roku. Te przepisy to największy reset, jaki sport widział od pokolenia i podchodzimy do niego z jasną ambicją: zbudować zespół zdolny do wygrywania. Każdy ruch, który wykonujemy, jest zaplanowany, przemyślany, celowy i podporządkowany temu, dokąd zmierzamy. Ten rok oznacza także nasz pierwszy sezon jako w pełni fabryczny zespół, wspierany przez partnerów światowej klasy, w tym Hondę, Aramco i Valvoline. Kampus technologiczny AMR jest już ukończony, mamy ludzi, zaplecze i długoterminowe inwestycje, aby rywalizować z najlepszymi. Dzisiejszy dzień to kolejny ważny kamień milowy w tej drodze.

Aston Martin ma nadzieję, że ich konstrukcja na 2026 rok będzie bardziej konsekwentna niż poprzedniczka, a Newey zastosował przy projektowaniu AMR26 holistyczne podejście: