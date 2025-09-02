PS6 dwa razy tańsze od nowego Xboxa? Microsoft ma wyraźny powód, aby ich konsola kosztowała dużo więcej

Nie jest to jednak dobra wiadomość dla graczy.

W sieci pojawiają się coraz ciekawsze doniesienia na temat konsol nowej generacji. Według najnowszych przecieków następca Xbox Series X/S może kosztować wyraźnie więcej niż PlayStation 6. Wszystko przez zastosowanie wyjątkowo zaawansowanego układu APU od AMD oraz możliwe wsparcie dla zewnętrznych platform sprzedaży gier. PlayStation 6 będzie dwa razy tańsze od next-genowego Xboxa od Microsoftu? Znany informator związany z AMD, posługujący się pseudonimem Kepler L2, potwierdził na forum NeoGAF, że nadchodząca konsola Xbox zostanie oparta na układzie AMD Magnus APU. Ten sam procesor graficzny ma trafić także do nowej linii komputerów gamingowych, jednak tylko konsola otrzyma pełną wsteczną kompatybilność z grami z poprzednich generacji.

Wsparcie dla starszych tytułów będzie dostępne wyłącznie na konsoli. W przypadku komputerów osobistych wydawcy nie zgadzają się, aby licencja na grę kupioną na Xboxie automatycznie zamieniała się w licencję PC – ujawnił Kepler L2. Z technicznego punktu widzenia Microsoft nie powinien mieć problemu z obsługą gier ze sklepów takich jak Steam czy GOG. Tytuły te mogłyby działać w wirtualnym środowisku uruchamianym na konsoli. Nie byłoby też przeszkód prawnych, aby takie rozwiązanie wdrożyć. Problemem pozostaje jednak model biznesowy. Jeśli Xbox pozwoli na korzystanie z zewnętrznych sklepów, Microsoft straci standardową prowizję w wysokości trzydziestu procent od każdej sprzedanej gry. To oznacza, że firma będzie musiała sprzedawać konsolę z zyskiem, a nie jak dotychczas poniżej kosztów produkcji – wyjaśnił informator.

W efekcie cena konsoli może być znacznie wyższa niż u konkurencji. Według spekulacji nowy Xbox może kosztować nawet dwa razy więcej niż PlayStation 6, co byłoby dużym zaskoczeniem, choć coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Magnus APU to układ o budowie chipletowej, który ma zapewnić ogromną elastyczność w tworzeniu różnych modeli urządzeń. Dzięki temu Microsoft mógłby konkurować raczej z gotowymi komputerami gamingowymi niż z tradycyjnymi konsolami. Sony ma podążać zupełnie inną drogą. Z przecieków wynika, że PlayStation 6 będzie celowało w wydajność na poziomie 4K przy 120 klatkach na sekundę, z wyraźnie ulepszonym ray tracingiem, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo przystępnej ceny. Firma pracuje też nad przenośnym systemem, który pod względem mocy przewyższy handheldy pokroju Xbox ROG Ally X, a nawet podstawową wersję PlayStation 5 w przypadku gier zoptymalizowanych pod nową generację.

