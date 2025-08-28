PlayStation 6 Canis bez tajemnic. Wyciekła pełna specyfikacja nowej konsoli Sony

PlayStation 6 – przenośna wersja nowej konsoli z pełną specyfikacją
Według wycieku PlayStation 6 Canis otrzyma procesor oparty na architekturze Zen 6, w którego skład wejdą cztery rdzenie Zen 6c oraz dwa rdzenie Zen 6LP. Całość ma dysponować 4 MB pamięci podręcznej L3 dla konfiguracji CCX. Chip produkowany będzie przez TSMC w litografii 3 nm i zajmie powierzchnię około 135 mm².
Nowy półcustomowy układ APU Canis od AMD otrzyma kontroler pamięci LPDDR5X-8533 o szerokości magistrali 192-bit, z obsługą do 48 GB RAM. Zintegrowany układ graficzny RDNA 5 będzie miał 16 jednostek CU pracujących z częstotliwością około 1,20 GHz w trybie mobilnym oraz około 1,65 GHz po podłączeniu do stacji dokującej.
Moore’s Law is Dead podkreśla, że urządzenie zaoferuje wsteczną kompatybilność zarówno z grami z PlayStation 5, jak i PlayStation 4.„Nie ma jednak żadnej wzmianki o PlayStation 3” – zaznaczono.
Według dokumentów, które widział leaker, rdzenie LP mają być przeznaczone do obsługi systemu operacyjnego konsoli. Dzięki temu główny procesor zyska około 20 procent dodatkowej mocy.
Największą przewagą urządzenia ma być jednak zastosowanie architektury RDNA 5. W porównaniu z RDNA 3.5 pojedyncza jednostka CU ma zapewniać od 40 do 50 procent wyższą wydajność w rasteryzacji. Równie imponująco zapowiada się wzrost mocy w obsłudze ray tracingu, który według przecieków będzie jeszcze większy.
Jeśli dodać do tego szybsze jednostki CU oraz aż o 60 procent większą przepustowość pamięci względem Xbox Ally X, nowa konsola Sony powinna bez problemu go przewyższyć – ocenił Moore’s Law is Dead.
Choć na oficjalne potwierdzenie specyfikacji trzeba jeszcze poczekać, już teraz widać, że Sony szykuje przenośny sprzęt, który może wyraźnie wyprzedzić konkurencję i jednocześnie zaoferować funkcję trybu stacjonarnego.