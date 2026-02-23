Twórca fanowskiego remake'u Bloodborne pokazał list, jaki otrzymał od Sony

Rozwiązanie Bluepoint sfrustrowało wielu graczy. Wyraz swojemu niezadowoleniu postanowił publicznie dać m.in. Maxime Foulquier. Niezależny twórca z Francji wcześniej na własną rękę próbował odświeżyć Bloodborne’a i prezentował nawet materiały ze swoich starań. Koniec końców musiał jednak zarzucić projekt, bo weto postawiło Sony. Jak przyznaje sam Foulquier, był wtedy przekonany, że gigant z Japonii chce po prostu wypuścić swój własny remake hitu od FromSoftware.

We wpisie opublikowanym przez Foulquier przeczutamy:

W związku z zamknięciem Bluepoint Studio czuję, że jest to właściwy moment, by się czymś podzielić.

Sony przesłało mi wezwanie do zaprzestania działań w związku z moim projektem drugiego remake’a Bloodborne, o którym pisałem w listopadzie 2024 roku.

Byłem niesamowicie podekscytowany tym projektem i poświęciłem na niego wiele mojego wolnego czasu. Potem jednak otrzymałem list, który widzicie poniżej. Powiedziałem sobie “Ok, spodziewałem się, że może tak być. Może to dlatego, że prawdziwy remake Bloodborne właśnie powstaje, a Bluepoint kieruje pracami z myślą o premierze PS6?”.

W marcu 2025 roku nic nie mówiłem, bo postanowiłem wykorzystać wszystkie materiały stworzone na potrzeby tamtego projektu w mojej nowej grze umiejscowionej w moim własnym, inspirowanym Bloodborne uniwersum. Moim planem było ujawnienie tego listu w momencie, gdy gra będzie gotowa do zapowiedzi.

Niestety te plany się zmieniły. Postanowiłem, że lepiej opowiedzieć o tym teraz, bo moje rozczarowanie jest ogromne. Zniknięcie Bluepoint to ogromna strata dla branży i w kwestii marzeń o remake’u Bloodborne.

Dlaczego podejmujecie tak absurdalne decyzje, Sony?

Zamykacie tak utalentowane studio, a jednocześnie sami nawet nie pracujecie nad remake’em Bloodborne, a na dodatek wysyłacie pisma prawne w związku z małym fanowskim projektem? Czy wy jesteście poważni?